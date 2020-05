Nach Protesten mutiger Frauen : Fifa-Ethikkommission suspendiert Haitis Fußball-Präsidenten

Aktualisiert am

Die Ethikkommission des Fußball-Weltverbandes Fifa hat Haitis Verbandspräsidenten Yves Jean-Bart für einen Zeitraum von 90 Tagen vorläufig von allen fußballbezogenen Aktivitäten auf nationaler und internationaler Ebene suspendiert. Die Investigativ-Kammer der Ethikkommission begründete die Maßnahme mit nicht näher präzisierten laufenden Untersuchungen.

Die britische Zeitung The Guardian hatte allerdings Anfang Mai von anonymen Vergewaltigungsvorwürfen teils minderjähriger haitianischer Spielerinnen gegen den 72-Jährigen berichtet. Auch von Abtreibungen war in dem Artikel die Rede. Jean-Bart wies sämtliche Vorwürfe zurück.

Viele mutige Frauen waren in den vergangenen Wochen auf die Straße gezogen und forderten mit Protesten die Justiz des Landes auf, in der Sache zu ermitteln. In der vergangenen Woche stellte sich Jean-Bart einer Anhörung durch haitianische Behörden.