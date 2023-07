Aktualisiert am

In Mailand finden derzeit die Fecht-Weltmeisterschaften statt. (Symbolbild) Bild: Picture Alliance

Eine Seite der gelben Bahn blieb an diesem Mittwoch um elf Uhr leer. Das angesetzte Duell zwischen dem Russen Wadim Anochin und dem Ukrainer Igor Reislin bei den Fecht-Weltmeisterschaften in Mailand fiel aus – der ukrainische Degenfechter trat nicht an. Anochin, der sich während der Wartezeit intensiv mit dem italienischen Schiedsrichter auf der Planche besprach, musste nicht zum Degen greifen, ehe das Gefecht kampflos zu seinen Gunsten gewertet wurde.

Reislin, in der Setzliste auf Position 14 notiert, hat damit auf seine durchaus mögliche Medaillenchance verzichtet. Der 39 Jahre alte Routinier hatte bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 wie bei den beiden Weltmeisterschaften in Kairo 2022 und Budapest 2019 jeweils die Bronzemedaille gewonnen.

Diesmal blieb er auf Rang 36 hängen – wegen „Aufgabe“, so die offizielle Beschreibung auf der Ergebnisliste des Internationalen Fechtverbandes (FIE). Sein Kontrahent Anochin zog dagegen noch zwei Runden weiter im Tableau. Der 31-Jährige besiegte zunächst den Schweizer Max Heinzer mit 15:8, ehe er im Achtelfinale 4dem französischen Olympiasieger und Titelverteidiger Romain Cannone mit 13:15 unterlag und die WM auf Platz 14 beendete.

Durch die umstrittene Regelung der FIE, russische Fechter als „neutrale“ Einzelathleten bei der WM antreten zu lassen, wurde die missliche Situation heraufbeschworen. Ein Großteil der ukrainischen Fechter sieht sich mental nicht in der Lage, gegen Athleten in den „Kampf“ zu ziehen, die ein Land repräsentieren, das ihr eigenes in einem Angriffskrieg bekämpft. Die ukrainische Regierung hat es ihren Sportlern de facto sogar untersagt, gegen Russen oder Belarussen anzutreten.

Attest anstelle politischer Demonstration

Da politisch motivierte Absagen generell im internationalen Sport nicht geduldet werden, musste sich Reislin offiziell eine medizinische Ausnahmegenehmigung besorgen, um für seine Weigerung nicht bestraft zu werden. Dies teilte eine Quelle innerhalb der FIE der Nachrichtenagentur AFP mit. Somit behielt er wenigstens seine Qualifikationspunkte für die Olympischen Spiele in Paris, die ihm durch das Erreichen der Runde der besten 64 gutgeschrieben werden.

Am Donnerstag könnte sich das gleiche Prozedere wiederholen: Säbel-Olympiasiegerin Olha Charlan wurde für 10.15 Uhr auf der roten Bahn die viermalige Einzel-Weltmeisterin Anna Smirnowa aus Russland als Gegnerin zugelost.

Mehr zum Thema 1/

Charlan hatte allerdings zuletzt entgegen der offiziellen ukrainischen Sprachregelung erklärt, auch gegen Russinnen fechten zu wollen. „Es ist wichtig für unsere Nation, dass wir nicht auf der Couch sitzen bleiben“, erklärte die 32-Jährige. Die Soldaten an der Front verfolgten ihre Gefechte, führte Charlan aus.

Als Vorbild nannte sie die Vorgehensweise im Tennis, wo Ukrainerinnen gegen Russinnen spielen, ihnen danach aber den Handschlag verweigern. „Ihr Land bombardiert und tötet unsere Landsleute“, sagte die Säbelfechterin der Nachrichtenagentur AFP.

Der ukrainische Sportminister und Präsident des Nationalen Olympischen Komitees, Wadym Gutzeit, selbst Olympiasieger mit dem „Unified Team“ der GUS-Staaten in Barcelona 1992, deutete unterdessen kürzlich an, dass die Regierung erwäge, ihre Politik zu lockern, um den Athleten des Landes die Teilnahme an allen Qualifikationswettbewerben für die Olympischen Spiele 2024 in Paris zu ermöglichen, berichtet der Branchendienst „insidethegames“.