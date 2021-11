Fall Peng Shuai : IOC-Präsident Thomas Bach traf Zhang Gaoli

Zhang Gaoli, dem Tennisspielerin Peng Shuai vorwirft, sie sexuell genötigt zu haben, war in führender Funktion an der Olympia-Planung beteiligt – und traf Thomas Bach. Die entscheidende Frage beantwortet das IOC nicht.

Zhang Gaoli, der Mann, dem die Tennisspielerin Peng Shuai vorwirft, sie sexuell genötigt zu haben, war in führender Funktion auch an der Planung der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking beteiligt. Der frühere Vizepremier, Mit­­glied des Ständigen Ausschusses des Politbüros, war zugleich Kopf der „Zentralen Führungsgruppe für die Arbeit an den 24. Olympischen Winterspielen“ der Kommunistischen Partei Chinas.

Schon am 15. Dezember 2015 wurde das Organisationskomitee der Spiele, die am 31. Juli an Peking vergeben worden waren, vom damaligen ständigen Mitglied des Staatsrats vorgestellt. Mindestens einmal, am 12. Juni 2016, traf Zhang Gaoli mit Thomas Bach, dem Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees, in Peking zusammen.

Die chinesische Staatsführung ließ zudem regelmäßig über Zhang Gaolis demnach herausragende Tätigkeit in Sachen Winterspiele bis zum Ende von dessen politischer Karriere 2018 berichten, so über seine In­spektionsreise an den Wettkampfstätten in Zhangjiakou im Dezember 2017 oder beim Empfang der chinesischen Olympiamannschaft nach deren Rückkehr von den Winterspielen in Pyeongchang 2018.

Peng Shuai, frühere Nummer eins der Doppel-Weltrangliste, hatte vor rund drei Wochen in einem Post behauptet, Zhang Gaoli habe sie sexuell missbraucht. Der Beitrag wurde umgehend zensiert, Peng verschwand aus der Öffentlichkeit. Nach Drohung der Frauentennis-Organisation WTA, sich ohne angemessene Aufklärung des Falls aus China zurückzuziehen, gab es eine inszenierte Rückkehr Pengs, in Kanälen der chinesischen Staatsmedien.

Am Sonntag sprach Thomas Bach, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, mit Peng in einem Videotelefonat, an dem auch Li Lingwei, Politkader und Vizepräsidentin des Nationalen Olympischen Komitees Chinas teilnahm. Bachs Rolle und die spärlichen Informationen zum Inhalt des Gesprächs stoßen weltweit auf Kritik.

Bach und dem IOC wird vorgeworfen, sich zum Handlanger der chinesischen Diktatur zu machen. Auf F.A.Z.-Nachfrage, ob das Treffen Bachs mit Zhang Gaoli im Telefonat mit Peng angesprochen wurde, antwortet das IOC nicht. Es sei „allgemein bekannt“, dass sich IOC-Repräsentanten „regelmäßig mit ihren Ansprechpartnern treffen“, deren Aufgabe es sei, zum Gelingen der Spiele beizutragen.