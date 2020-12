Extremismusforscher Claus : „Jeder vorbestrafte Nazi darf ein Gym eröffnen“

Herr Claus, vor zwei Jahren haben wir Sie interviewt zur Gewalt in Chemnitz. Nun, etwa im November in Leipzig, ist in Teilen dieselbe Klientel zu sehen, wie sie auf Journalisten und Polizisten losgeht bei der gewalttätigen Demonstration gegen die Anti-Corona-Maßnahmen.

In den Debatten der vergangenen Jahre um Migration wurde eine starke Politisierung der Hooliganszene deutlich, die ihr Gewaltpotential seither in menschenverachtende Aufmärsche einbringt. Zudem gibt es insbesondere in Sachsen enorme Schnittmengen mit der extremen Rechten. Sie vereint ihr Sozialdarwinismus, sie trainieren Kampfsport für politische Gewalt. Der Chef des Imperium Fight Teams, wo viele Hooligans aus der Leipziger Szene trainieren, führt mittlerweile ein Studio in Wurzen und eines in Taucha. Er ist ins Leipziger Umland ausgewichen und rekrutiert über seine Kampfsportstudios offensichtlich Nachwuchs für die Szene.