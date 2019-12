Früherer Präsident Neuberger : „Der DFB muss sich einmischen“

Zum 100. Geburtstag von Helmut Schön versammelte sich eine Delegation des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Familiengrab des erfolgreichen Bundestrainers auf dem Wiesbadener Nordfriedhof. Der ehemalige Generalsekretär und Schatzmeister Horst R. Schmidt ehrte am 15. September 2015, begleitet von den Weltmeistern Jürgen Grabowski und Bernd Hölzenbein, den „Mann mit der Mütze“. Die Herren legten einen Kranz ab. Schmidt hielt eine kleine Rede.

Zum 100. Geburtstag von Hermann Neuberger an diesem Donnerstag wird es keinen offiziellen Besuch aus dem Hause des DFB und keine Rede am Familiengrab des langjährigen Präsidenten geben. Der Verband hat ein Blumengebinde in Auftrag gegeben. Ein Wärter des Burbacher Waldfriedhofs in Saarbrücken soll es niederlegen.