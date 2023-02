Aktualisiert am

Dem IOC bläst weiter ein scharfer Wind entgegen: Mit harten Worten verurteilen die Europa-Abgeordneten die Pläne, russischen Sportlern die Rückkehr in den internationalen Sport zu ermöglichen.

Die Abgeordneten des Europaparlaments haben die Mitgliedstaaten der Europäischen Union und die internationale Gemeinschaft aufgefordert, das Internationale Olympische Komitee zu drängen, seine Entscheidung zurückzunehmen, russische und belarussische Sportler dem Grundsatz nach die Wiedereingliederung in den internationalen Sport zu ermöglichen.

Christoph Becker Sportredakteur. Folgen Ich folge



In der am Donnerstag verabschiedeten Resolution anlässlich des Jahrestags der Entfesselung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine heißt es, die Haltung des IOC sei „eine Peinlichkeit für die internationale Sportwelt“. Die Parlamentarier verurteilten die Entscheidung des IOC, die von dessen Exekutive am 25. Januar getroffen wurde, abermals. Die Teilnahme russischer und belarussischer Sportler unter neutraler Flagge, wie vom IOC angestrebt, werde „von beiden Regimen zu Propagandazwecken gebraucht“ werden.

Kritik an Bach wächst

Zudem forderten die Parlamentarier die „Partner der EU“ auf, die Ukraine weiterhin „politisch und humanitär“ zu unterstützen. Das Parlament sei allen Ländern dankbar, die gegenüber der Ukraine „seit der ersten Stunde des Kriegs beispiellose Einigkeit, Solidarität und Unterstützung“ gezeigt haben „und dies weiterhin tun“.

Das IOC hatte die internationalen Sportverbände in der Folge der Entfesselung des russischen Krieges im vergangenen Frühjahr aufgefordert, russische und belarussische Sportler von ihren Wettkämpfen auszuschließen. Als Begründung dafür wurde stets angeführt, diese könnten Anfeindungen etwa durch ukrainische Sportler ausgesetzt sein, zudem könnten mit der Ukraine verbündete Regierungen ihnen die Teilnahme an Wettkämpfen in ihren Ländern versagen.

Der Beschluss der IOC-Exekutive von Ende Januar zur grundsätzlichen Freigabe der Rückkehr wurde von IOC-Präsident Bach über Monate vorbereitet. Während Bach aufkommende Kritik zunächst abtat – am Rande der Weltmeisterschaften der Rennrodler in Oberhof Ende Januar sagte er im ZDF, dass „diese Überlegungen weltweit getragen werden, es gibt eine riesengroße Mehrheit“ –, wächst die Kritik.

Bei einer Konferenz am 10. Februar unter Leitung der britischen Sportministerin Lucy Frazer waren sich 36 Regierungen aus Europa, Nordamerika, Ostasien und Ozeanien grundsätzlich einig, dass sie die Auffassung des IOC nicht teilen und eine Rückkehr russischer und belarussischer Sportler zu den vom IOC genannten Konditionen – neutraler Auftritt, keine „aktive Unterstützung“ des Kriegs – ablehnen. An einer im Anschluss angekündigten gemeinsamen Erklärung wird gearbeitet.

Klitschko im F.A.Z.-Gespräch

Die Ukraine hat unterdessen klar gemacht, dass sie die Olympischen Spiele von Paris im Falle einer Teilnahme russischer und belarussischer Sportler boykottieren könnte. Der frühere Box-Weltmeister Wladimir Klitschko, Bruder des Kiewer Bürgermeisters Witali Klitschko, sagte der F.A.Z., er würde in jenem Fall einen Boykott „absolut“ in Erwägung ziehen. „Ich werde alles tun, damit andere Länder das Gleiche tun. Einige haben sich schon Gedanken darüber gemacht“, sagte Klitschko. Thomas Bach verträte mit seiner Haltung „den Aggressor“.

Mit Blick auf nach der Konferenz von Bach geäußerter Kritik, Regierungen stehe eine Entscheidung bezüglich der Teilnahme an Olympischen Spielen nicht zu, sagte Klitschko: „Ja, er ist Präsident des IOC. Aber bei allem Respekt: Man muss die Kirche im Dorf lassen.“

Mehr zum Thema 1/

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba sagte unterdessen gegenüber der Funke Mediengruppe, die „Heuchelei des IOC-Präsidenten und des Komitees ist einfach erbärmlich. Ein Land, das eine Aggression begeht – die von der großen Mehrheit der UN-Generalversammlung verurteilt wurde –, verliert das Recht, bei Olympischen Spielen mitzumachen. Das gilt auch für alle seine Sportler.“ Ein Boykott der Spiele von Paris sei im Falle der Teilnahme russischer und belarussischer Sportler eine von mehreren Optionen.