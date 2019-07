Der Spitzensport steckt in einer Sinnkrise. Die laufende Reform wird daran nichts ändern. Zu seinem Erhalt müsste die Entstehung einer individuellen Leistung wieder in den Fokus rücken, im Sinne ihrer vorbildhaften Funktion. Das Gegenteil ist der Fall.

„Wir sind 2014 glorreich Weltmeister geworden.“ Aber: „Die sind 2018 mit ihrem Altherren-Fußball gescheitert“. Mal ehrlich: Schauen so nicht die meisten von uns auf die Fußball-Weltmeisterschaften in Brasilien und Russland zurück? Der sportliche Erfolg wird vergesellschaftet, der Misserfolg jedoch privatisiert. Ganz im Gegensatz zur Finanz- und Bankenkrise, in der Gewinne Privatsache blieben bis zum Crash und dann die Verluste verstaatlicht wurden. Ist dies die richtige Art und Weise, mit sportlichen Erfolgen und Misserfolgen umzugehen, auch mit olympischen? Und was bedeutet dies für die Förderstrukturen, vor allem aber für die Förderkriterien, anhand derer die finanziellen Mittel verteilt werden?

Der Spitzensport in Deutschland steckt in einer Erfolgs-, vor allem aber einer Sinnkrise. Die Erfolgskrise besteht darin, dass der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) dem für die Spitzensportförderung verantwortlichen Bundesministerium des Inneren (BMI) zu wenig Erfolge in Form von Medaillen präsentieren kann. Das Verhältnis zwischen dem investierten Aufwand von in diesem Jahr 235 Millionen Euro allein aus dem Bundesinnenministerium und dem in Medaillen abgerechneten Ergebnis ist in eine Schieflage geraten. Es scheint, als wäre dies gegenüber dem Steuerzahler nicht zu rechtfertigen.