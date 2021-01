Aktualisiert am

Kritik am Eishockey-Chef Fasel

Kritik am Eishockey-Chef Fasel :

Kritik am Eishockey-Chef Fasel : „Will die Mutter des Mordopfers die WM?“

René Fasels zweifelhafte Nähe zum belarussischen Machthaber Aleksandr Lukaschenka (links). Bild: dpa

Der herzliche Umgang zwischen Aleksandr Lukaschenka und René Fasel sorgt für Unmut. In seinem zweiten offenen Brief fragt Schriftsteller Sasha Filipenko, wie der Präsident des Eishockey-Weltverbands die Menschenrechtsverletzungen in Belarus ignorieren kann.