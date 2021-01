Eishockey-WM in Belarus : „Genügen 450 Folter-Fälle nicht?“

Will sich von seiner starken Seite zeigen: der belarussische Machthaber Lukaschenka in voller Eishockey-Montur neben Russlands Präsidenten Putin Bild: Picture-Alliance

Trotz des brutalen Regimes von Diktator Lukaschenka will der Präsident des Eishockey-Weltverbandes, René Fasel, an der WM in Belarus festhalten. In einem offenen Brief wendet sich der belarussische Schriftsteller Sasha Filipenko an den Schweizer.