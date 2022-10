DSV entlässt Cheftrainer : Buschkow fristlos gekündigt

Aktualisiert am

Der Deutsche Schwimmverband (DSV) hat seinem Bundestrainer Lutz Buschkow am vergangenen Freitag eine fristlose Kündigung übermitteln lassen. Das bestätigte Buschkow am Sonntag auf Anfrage.

Anno Hecker Verantwortlicher Redakteur für Sport. Folgen Ich folge

Buschkow war im August suspendiert worden vom Amt des Cheftrainers Wasserspringen, nachdem ihm der frühere Athlet Jan Hempel vorgeworfen hatte, über jahrelangen Missbrauch bis 1997 durch dessen Trainer von Dritten im Verband informiert worden zu sein, aber nichts unternommen zu haben.

Buschkow bestritt in der F.A.Z., von der sexualisierten Gewalt gegen Hempel nach dessen Offenbarung unter anderen gegenüber der inzwischen verstorbenen Bundestrainerin Ursula Klinger unterrichtet worden zu sein. Der für diesen Montag angesetzte Verhandlungstermin als Folge einer von Buschkow angestrengten Einstweiligen Verfügung entfiel.

Die fristlose Kündigung am Freitag durch den DSV überraschte den Berliner „sehr nach 32 Jahren im DSV als Bundestrainer, Cheftrainer, Leistungssportdirektor und Betriebsrat“. Das treffe ihn hart. Da der DSV die fristlose Kündigung vorerst nicht begründete, wollte sich Buschkow nicht weiter zur jüngsten Entwicklung äußern. Er kündigte aber gegenüber der F.A.Z. an, an diesem Montag juristisch gegen die fristlose Kündigung vorgehen zu wollen.

Damit steht dem DSV die nächste Klage ins Haus. Der Verband hatte im Frühjahr 2021 den Sportdirektor Thomas Kurschilgen fristlos entlassen und wurde verklagt. Das Arbeitsgerichtsverfahren ist noch nicht entschieden.