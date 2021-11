Weikert, Bokel und Mayer : Drei Kandidaten für die Hörmann-Nachfolge im DOSB

Die vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) beauftragte Findungskommission hat sich auf drei Kandidaten für die Nachfolge von DOSB-Präsident Alfons Hörmann geeinigt. Das geht aus einem Schreiben von diesem Montag an die Mitgliedsverbände des DOSB hervor, das der F.A.Z. vorliegt.

„Die Findungskommission zur Suche der neuen Präsidentin bzw. des neuen Präsidenten des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) hat sich in den vergangenen Wochen mit einer großen Bandbreite an Kandidatinnen und Kandidaten intensiv ausgetauscht. Aus diesem Kreis schlägt die Kommission drei Persönlichkeiten vor, die eine klare Vorstellung von den Herausforderungen dieses Amtes mitbringen und sicherlich gut in der Lage sind, dieser anspruchsvollen Aufgabe gerecht zu werden“, heißt es in dem Schreiben: „Es handelt sich um Frau Prof. Claudia Bokel, Präsidentin des Deutschen Fechter-Bundes, Herrn Stephan Mayer, MdB – Parlamentarischer Staatssekretär des Inneren, für Bau und Heimat sowie Herrn Thomas Weikert, Präsident des Internationalen Tischtennisverbandes.“

Das Gremium unter Leitung von Bundespräsident a.D. Christian Wulff berücksichtigte vier Bewerber nicht, einer, der Sportmanager und Initiator der Olympia-Kampagne Rhein Ruhr City, Michael Mronz, hatte sich vor dem Votum zurückgezogen.

Präsidentschaft zunächst für ein Jahr

Die drei Ausgewählten erhalten am kommenden Sonntag in Düsseldorf die Gelegenheit, den Mitgliedsverbänden des DOSB Rede und Antwort zu stehen, mithin ihr Programm im Falle einer Wahl vorzustellen. Drei Wochen später sollen die Delegierten des DOSB auf der Mitgliederversammlung des Dachverbandes entscheiden, wer die Präsidentschaft zunächst für ein Jahr übernehmen soll. Das Prozedere war nötig geworden, weil Hörmann nach der Veröffentlichung eines anonymen Briefes unter anderem mit Klagen über seinen Führungsstil und nach einer Empfehlung der Ethik-Kommission des DOSB seinen Rückzug ein Jahr vor Ablauf der Amtszeit angekündigt hat. Im Dezember 2022 wird es dann wieder Wahlen geben.

Die besten Chance auf das Amt des DOSB-Präsidenten werden dem bald 60 Jahre alten Juristen und Anwalt Thomas Weikert eingeräumt. Der frühere Präsident des Deutschen Tischtennis-Verbandes erhielt bereits vor der Auswahl der Findungskommission die Zusage von 14 Verbänden für eine Unterstützung im Falle seiner Kandidatur. Weikert machte sich unter anderem einen Namen mit seiner Argumentation für ein Anti-Doping-Gesetz, das Ende 2015 in Kraft trat. Weikert hat Kapazitäten für die Arbeit im DOSB, weil er nach sieben Jahren an der Spitze des Internationalen Tischtennisverbandes (ITTF) nicht wieder kandidieren wollte.

Dass er mit Claudia Bokel (48 Jahre) nun eine Rivalin hat, ist erstaunlich. Auch der Deutsche Fechter-Bund (DFB) hat den Unterstützer-Brief für Weikert unterzeichnet. Die frühere, international erfolgreiche Degen-Fechterin leitet den DFB seit 2015. Seit den Olympischen Spielen von London 2012 war sie Vorsitzende der Athleten-Kommission des Internationalen Olympischen Komitees.

Der 47 Jahre alte CSU-Politiker Mayer ist im Wahlkreis Altötting zum dritten Mal direkt in den Bundestag gewählt worden. Er hat mehrmals angekündigt, dass er, als Oppositionspolitiker, den Vorsitz des Sportausschusses anstrebe. Im Falle seiner Wahl wird erwartet, dass er sein Mandat ruhen lässt. Seine Kandidatur ist eine Überraschung; noch vor wenigen Wochen hat er ein Interesse an der Präsidentschaft des DOSB bestritten.