DOSB tagt in Baden-Baden : Schwamm drüber bei Weikerts Wiederwahl

Wie macht man die eigene Rede vom Neubeginn im Handumdrehen zur Phrase, wie weckt man Zweifel am Anspruch, den DOSB zu einem modernen, integren und transparenten Verband weiterzuentwickeln? Thomas Weikert, seit einem Jahr Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), demonstrierte das am Samstag bei seiner Wiederwahl der Mitgliederversammlung in Baden-Baden.

Die Einheit von Sport und Verbänden wollten er und sein Präsidium stärken und leben, kündigte er an, und jeder verstand, was er meinte: das Gegenteil des Verhaltens seines Vorgängers Alfons Hörmann, der sich im vergangenen Jahr zum Rücktritt von der Führung des tief verunsicherten und zerstrittenen Verbandes gezwungen sah. Für das Misstrauen gegenüber einzelnen Personen, sagte Weikert, wolle er sich entschuldigen.

Als Martin Engelhardt das Wort ergriff, ärztlicher Direktor einer großen Klinik und Präsident des Triathlon-Verbandes, wurde deutlich, dass es damit nicht getan sein kann.

Er berichtete, dass der DOSB in der Ära Hörmann „Feindeslisten“ geführt und Material gesammelt habe: „Wir alle, die betroffen sind, wissen ganz genau, dass die Werte des Sports und des Anstands nicht berücksichtigt und gelebt worden sind, in einem erschreckenden Ausmaß“, sagte er.

Engelhardt erzählte, dass er, als er einst die öffentliche Attacke Hörmanns gegenüber einem Vorstandsmitglied kritisierte, dieser ihn „fertiggemacht“ habe, wie er das in seinem Leben noch nie erlebt hatte. Engelhardt entschloss sich, zusammen mit anderen Präsidenten von Fachverbänden, nach einem Nachfolger zu suchen und Stimmen dafür zu sammeln. Im Zusammenhang mit einer veröffentlichten Protokollnotiz verklagte Hörmann Engelhardt im Namen des DOSB (vergeblich).

Der DTU-Präsident vergaß am Samstag in Baden-Baden coram publico nicht zu erwähnen, dass die Klage die damalige Vorstandsvorsitzende Veronika Rücker und der im Präsidium verbliebene Thomas Arnold unterschrieben hätten.

700.000 Euro für Klagen und Analysen

Alles in allem haben, wie der Bericht einer eigens dafür eingesetzten Aufarbeitungs-Kommission festgestellt hat, Hörmann und diejenigen in seinem Präsidium, die eingeweiht waren, für Klagen und Analysen 700.000 Euro ausgegeben, darunter Sprachgutachten, mit denen die Urheberschaft des anonymen Briefes festgestellt werden sollte, der Auslöser des Rücktritts von Hörmann im vergangenen Jahr war. Diese Summe sei nicht akzeptabel, klagte Engelhardt, es reiche nicht festzustellen, dass dies strafrechtlich nicht relevant sei.

Seine Forderung nach Transparenz und Offenheit in der neuen Ära verband er mit dem Hinweis darauf, dass die Ethikkommission unter Leitung des einstigen Innenministers Thomas de Maizière sich wieder mit anonymen Briefen habe beschäftigen müssen. Jeder im Raum kenne deren Inhalt, sagte er. In einem der Briefe geht es um Weikert.

Doch der Neue an der Spitze des DOSB sah keine Veranlassung, sich auf das Thema einzulassen. Ob andere sich bei Engelhardt entschuldigt hätten, sagte Weikert, sei nicht „sein Bier“. Schräg hinter ihm auf der Bühne legte Vorstandsmitglied Thomas Arnold seine Unterlagen bereit, um anschließend den Finanzbericht des DOSB vorzutragen.

Engelhardt antwortete er so wenig, wie vor ihm Präsident Weikert der Aufforderung nachkam, sich zu den anonym vorgetragenen Vorwürfen gegen ihn zu äußern. Mit 37 Gegenstimmen, allein von den Landessportbünden, wurden das Präsidium Hörmanns in dessen letztem Jahr, 2020/2021, entlastet. 401 Delegierte stimmten mit ja.

„Das ist sehr enttäuschend“, sagte der Vorstandschef eines großen Landessportbundes. Er hatte sich zumindest ein großes Signal der Mitgliederversammlung gewünscht unter einem Präsidium, dass eine neue Zeit der Transparenz, Anständigkeit und Ehrenhaftigkeit ausgerufen hat.

Lediglich vier Gegenstimmen

Das Votum war der offizielle Schlusspunkt einer Affäre, die neun Zehntel der Delegierten offenbar nicht weiter tangierte. Schwamm drüber. Mit lediglich vier Gegenstimmen, darunter die von Engelhardt, wählte die Mitgliederversammlung am Nachmittag Weikert. In dessen Präsidium wählte sie Verena Bentele, Kerstin Holze, Jens-Peter Nettekoven, Oliver Stegemann und Miriam Welte; als Athletenvertreterin wurden Fabienne Königstein und für die Sportjugend Stefan Raid bestätigt.

In seiner Rede hatte Weikert Zweifel daran geäußert, dass jeder anonyme Brief an Ombudsmann oder Ethikkommission Missstände aufzeigen soll. Vielmehr habe er den Eindruck, dass damit – und damit sprach er von Vorwürfen gegen ihn selbst – persönliche Interessen verfolgt und Unruhe in den Neuaufbau gebracht werden solle.

Gleichwohl, versprach er, solle jeder anonyme Brief seriös behandelt werden. Vom Weg der Transparenz wolle sich der DOSB nicht abbringen lassen. Thomas De Maizière, der Vorsitzende der Ethik-Kommission und frühere Bundesinnenminister, wurde noch deutlicher. Nachdem er festgestellt hatte, dass es keinerlei Bedenken gegen die Kandidaten und damit auch gegen Weikert gebe, drückte er aus, dass ihn die Beschäftigung mit anonymen Vorwürfen störe.

Er berate mit dem Präsidium, wie damit künftig umgegangen werden soll. Es sollte üblich sein, Vorwürfe mit offenem Visier vorzutragen. In seltenen Fällen, etwa bei der Wortmeldung des Opfers sexueller Gewalt, sei Anonymität vertretbar. Der Sport solle für ein Klima sorgen, in dem es keiner anonymen Briefe bedarf.

Die Versammlung votierte einstimmig für den Beginn eines Strategieprozesses für eine mögliche Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele in Deutschland.