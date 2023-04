Aktualisiert am

Der DOSB beklagt den Sanierungsstau von Sportstätten in Deutschland und befürchtet fatale Folgen für Leib und Leben. Das Förderprogramm der Bundesregierung hält er für viel zu klein.

„Sport darf nicht zum Luxusgut werden“, sagt Thomas Weikert warnend, „Sport ist Daseinsfürsorge.“ Damit fordert der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) eine signifikante Steigerung des finanziellen Engagements des Bundes bei der Förderung des Vereins- und Breitensports. Die Energiekrise sei für die rund 87.000 Sportvereine bedrohlicher als die Corona-Pandemie mit der Schließung von Sportanlagen und Schulturnhallen.

Michael Reinsch Korrespondent für Sport in Berlin. Folgen Ich folge

Zwar forderte Weikert eine Verstetigung des „Restart“-Programms mit 25 Millionen Euro: „Es bedarf einer höheren strukturellen Förderung der Vereine.“ Doch vor allem rückt er die Sanierung und Modernisierung der überwiegend aus den siebziger und achtziger Jahren stammenden Sportstätten in den Mittelpunkt der sportpolitischen Diskussion.

Viele Anträge abgewiesen

Neben dem Hinweis auf einen schon vor Jahren hochgerechneten Sanierungsstau von 31 Milliarden Euro und die dringende Notwendigkeit der Dekarbonisierung der Energieversorgung der 231.000 Anlagen in Deutschland, hielt er den Abgeordneten im Sportausschuss des Deutschen Bundestages am Mittwoch in Berlin drastisch ihre Verantwortung für Leib und Leben der Bürger vor Augen. Erst seien die Schwimmbäder geschlossen gewesen, sagte Weikert, nun seien sie marode: „Was meinen Sie, wie viele Kinder sterben werden, weil sie nicht schwimmen können?“

Offenbar ist das Programm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Abteilungen Sport, Jugend und Kultur des Bundesbauministeriums zu klein und nicht passgenau justiert. Dessen Volumen von derzeit 476 Millionen Euro war mit Anträgen in Höhe von 2,3 Milliarden Euro hoffnungslos überzeichnet; fast vier Mal so viele Anträge wie stattgegeben werden konnte, mussten abgewiesen werden.

Die SPD-Abgeordnete Sabine Poschmann machte in der Sitzung bekannt, dass für den Haushalt 2024 400 Millionen Euro vorgesehen sind. Entgegen dem, was sich die Ampel-Koalition vorgenommen hat, sind Sportvereine, die Eigentümer ihrer Anlagen sind und damit die öffentliche Hand entlasten, von diesem Programm ausgeschlossen. Selbst mit Krediten sei vielen Vereinen geholfen, die ihre Dächer mit Photovoltaik ausrüsten wollten, sagte Weikert.

„Wir brauchen eine Ertüchtigung dieser Anlagen“, forderte der Parlamentarische Staatssekretär im Innenministerium, der SPD-Abgeordnete Mahmut Özdemir, und beklagte die „Hakeligkeit“ des Programms. In nicht wenigen Fällen erscheine ihm ein Neubau sinnvoller als Sanierung. Die Sportstätten böten ein Potential, das man heben könne.

Mehr zum Thema 1/

Wie zur Warnung wies der einstige Weltklasse-Läufer und heutige Mediziner Professor Thomas Wessinghage als Vertreter des Arbeitgeberverbandes deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen darauf hin, dass die Schließungen in der Pandemie fünfhundert Betriebe in die Insolvenz getrieben hätten. Das flächendeckende Bewegungs- und Trainingsangebot der Branche erreiche durch die Ausgaben der Bürger für ihre Gesundheit und ohne Staatshilfe knapp fünf Milliarden Euro Umsatz. Dies solle wertgeschätzt werden.