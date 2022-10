DOSB-Bericht : Die teure Amtsführung des Alfons Hörmann

Ist es ein Glück für den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB), dass die Affäre Hörmann beendet zu sein scheint? „Nicht strafwürdig“, steht im am Mittwoch veröffentlichten Bericht einer Untersuchungskommission zum Verhalten des ehemaligen DOSB-Präsidenten, seines Präsidiums samt Vorstand in der Zeit zwischen Mai und Dezember 2021. Dem Chef war in einer anonymen Mail im Frühjahr des vergangenen Jahres vor allem vorgeworfen worden, im Verband eine „Kultur der Angst“ erzeugt zu haben.

Anno Hecker Verantwortlicher Redakteur für Sport. Folgen Ich folge

Dem Angriff folgte eine aufwendige, für den DOSB kostspielige Attacke der Hörmannfraktion, die sich als Opfer einer Intrige sah und weder Kosten noch Mühen scheute, den Bösen das Handwerk zu legen. Das misslang gewaltig, auch zum Nachteil eines ehemaligen Vorstandsmitglieds. Aber für Regressforderungen reicht es nach Auffassung der Berichterstatter, der Anwältin Christa Thiel und des ehemaligen Richters am Bundesgerichtshof Clemens Basdorf nicht. Es wird wohl keine juristische Auseinandersetzungen geben.

Zwar formulierten Funktionäre des Sports gegenüber der F.A.Z. ihre Enttäuschung über das „zu harmlose“ Ergebnis. Auch von „mangelhafter Transparenz“ war die Rede. Aber zum Aufruhr wird es nicht kommen. Der organisierte Sport wünscht sich eher, die Geschichte sei hier zu Ende. Dabei beginnt sie erst an dieser Stelle: Die Vorlage über 41 Seiten berührt einen Wert, der vor keinem Gericht der Welt einzuklagen, aber essenziell ist auch für den Sport: Respekt.

Achtmonatige Arbeitszeit für Bericht

Was muss man daraus schließen, wenn die neue DOSB-Führung in der Einleitung zur jüngsten Darstellung des Falles Hörmann „Fairness, Transparenz und Wertschätzung“ gelobt? Wenn sie wortwörtlich „die Bedürfnisse der Mitarbeiter in den Mittelpunkt“ rückt, „Vertrauen aufbauen“ will, „verbindliche Regeln für Dokumentation und Ablage von Vorgängen“ festlegen will? Dass offenbar der Umkehrschluss für die untersuchte Zeit in der Hörmann-Ära gilt. Das ist, zugegeben, nicht mehr als eine Interpretation.

Zumal im Bericht von Christa Thiel und Clemens Basdorf immer wieder abgewägt wird zwischen Fällen des Fehlverhaltens und den sie begünstigenden Umständen, großem, fleißigem Einsatz von Hörmann und Kollegium sowie der Verfolgungslust. Markante Stichworte, Zwischentöne und Anmerkungen bleiben haften: „chaotisch“ und „panisch“ im „weitgehend missglückten“ Krisenmanagement, beratungsresistent, kaum selbstkritisch, fixiert auf die Idee, hinter den anonym vorgetragenen Vorwürfen stecke allein eine Intrige. Blinder Verlass auf den Anwaltsrat, teure, „wenig zielführende“ Recherchen wie Sprachgutachten in Auftrag zu geben. Allzu wenig Interesse an den formulierten Sorgen und Nöten von Mitarbeitern.

Thiel und Basdorf hätten in ihrer achtmonatigen Arbeitszeit seit Ende Januar gerne mehr Daten und Auskünfte bekommen, etwa von der Ethikkommission des DOSB, die im vergangenen Jahr Hörmann und dem damaligen Präsidium eine Neuwahl empfohlen hatte, weil das Misstrauen im Verband so ausgeprägt war, quasi eine Vertrauensabstimmung. Datenschutzgründe sollen dem entgegengestanden haben, zur Enttäuschung des Duos.

Sehr klare Aussage und nicht verwirrt

Dennoch legt es sich in einer Frage im Gegensatz zur Ethikkommission fest: Sie hält den Wurf eines Stiftes aus der Hand Hörmanns in Richtung einer Mitarbeiterin, die einen Vortrag gestört haben soll, für „erwiesen“. Wie das Duo dazu und zu anderen heiklen Details kommt? Die Kombination eines renommierten Strafrechtlers und einer Anwältin mit einem großen Netzwerk im organisierten Sport, Christa Thiel war unter anderem Vizepräsidentin des DOSB (auch unter Hörmann), bietet unterschiedliche Perspektiven und Einsichten. Es ist vorstellbar, dass es nicht nur die rund zwanzig Videobesprechungen mit Betroffenen gab, sondern zahlreiche Telefonate und Recherchen, die vielsagende „Kleinigkeiten“ zu Tage förderten.