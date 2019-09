Wada-Chef Witold Banka : „Schauen Sie nach Afrika“

Aktualisiert am

Witold Banka, 34 Jahre alter Minister für Sport und Tourismus in Polen und ehemaliger 400-Meter-Läufer, ist im Mai in Montreal von den Regierungsvertretern zum künftigen Präsidenten der Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) gewählt worden. Im November wird der Stiftungsrat der Wada bei der Welt-Anti-Doping-Konferenz in Kattowitz seine Wahl bestätigen.

Michael Reinsch Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

Bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2007 in Osaka sind Sie Ihre Bestzeit von 46,11 Sekunden über 400 Meter gelaufen. In Deutschland wären Sie heute damit die Nummer zwei, weltweit die Nummer 164. Was sagt die Zeit über Sie als Athlet?