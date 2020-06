Sperre für Olympia? : Sprintweltmeister Coleman verpasst wieder Doping-Test

Einen „absichtlichen Versuch, mir einen verpassten Test anzuhängen“, wirft der Sprint-Weltmeister Christian Coleman der Athletics Integrity Unit (AIU) vor, welche für World Athletics (WA), den Weltverband der Leichtathleten, Doping-Kontrollen und Sanktionierung handhabt. In der Nacht auf Mittwoch machte der 24 Jahre alte Amerikaner auf Twitter bekannt, dass ihm, wieder einmal, vorgeworfen wird, eine Doping-Kontrolle zu viel verpasst zu haben. Seit Sonntag ist er provisorisch gesperrt, wie seit Mittwoch auf der Website der AIU nachzulesen ist. Dem schnellsten Mann der Welt droht somit Startverbot bei den Olympischen Spielen von Tokio 2021 und der Weltmeisterschaft von Portland (Oregon) 2022.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Coleman sich für drei verpasste Tests verantworten müssen. Zweimal hatte er die falsche Adresse angegeben, einmal hatte er den Ort, den er angegeben hatte, kurzfristig verlassen. Die amerikanische Anti-Doping-Agentur (Usada) sah von einer Sperre ab, als Colemans Anwälte zur Überraschung von Experten und Öffentlichkeit einen Passus im Regelwerk fanden, der gebot, den ersten der drei Verstöße auf Quartalsbeginn rückzudatieren; damit fiel er aus dem Rahmen von 365 Tagen. Coleman war frei, bei der Weltmeisterschaft in Doha den Titel über 100 Meter zu gewinnen und dabei seine Bestzeit auf 9,76 Sekunden zu verbessern. Er besiegte in Qatar seinen Landsmann Justin Gatlin und den Kanadier Andre De Grasse.

Coleman wirft dem Kontrolleur vor, dass dieser bei der gescheiterten Kontrolle am Abend des 9.Dezember an seinem Wohnort Lexington (Kentucky) nicht versucht hätte, ihn anzurufen; er sei bei Weihnachtseinkäufen nur fünf Minuten entfernt gewesen. „Ich bin buchstäblich bei jeder anderen Kontrolle telefonisch kontaktiert worden“, schreibt Coleman in einem langen Text, den er auf Twitter veröffentlichte. Und in Großbuchstaben: „Warum würde AIU ihm auftragen, mich nicht anzurufen?!“ Auf dem Testbogen mit dem Signum der schwedischen Kontrollagentur IDTM steht unter „zusätzliche Kommentare“: „Auf Wunsch des Kunden wurde kein Anruf getätigt.“ Mit dem Kunden ist vermutlich der Auftraggeber der Kontrolle gemeint, laut Formular die zu diesem Zeitpunkt längst in World Athletics umbenannte IAAF sowie die AIU.

Laut der Adresse auf dem Testbogen hätte der Kontrolleur übrigens an der falschen Tür geklopft und, wie er vermute, ohnehin nicht eine Stunde lang auf ihn gewartet, ließ Coleman wissen Als er innerhalb der angegebenen Zeit in seine Wohnung zurückgekehrt sei, habe er niemanden vor der Tür angetroffen. Coleman fordert, die Lokalisierung durch das Mobiltelefon für Doping-Kontrollen zu nutzen. Er stehe jederzeit dafür zur Verfügung. Um seine Unschuld zu beweisen, sei er für den Rest seiner Karriere sogar zu täglichen Tests bereit. „Das System muss sich ändern“, schreibt Coleman. „Ich dachte, das Ziel dieser Organisation sei es, den Sport sauber zu halten, indem sie alle testen und die Betrüger schnappen. Nicht zu versuchen, Leute zu schnappen, wenn sie nicht zu Hause sind, keinen Versuch zu machen, sie wirklich zu testen, und die Existenzgrundlage von Leuten zu gefährden, die ganz klar nicht dopen. Dies ist für niemanden Gerechtigkeit.“

Nach den Regeln der Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) haben Sportlerinnen und Sportler anzugeben, wo sie sich aufhalten, und täglich eine Uhrzeit anzugeben, zu der sie für einen Doping-Test zur Verfügung stehen. Drei verpasste Kontrollen werden als Doping behandelt. Coleman gibt an, dass er am 16.Januar 2019 abwesend war, beim Krafttraining, und für den 26.April 2019 versehentlich eine falsche Adresse angegeben habe. Er behauptet, er habe bereits im Dezember gegen die Einordnung des Vorfalls als missed test protestiert. Anfang des Monats war bekanntgeworden, dass 400-Meter-Weltmeisterin Salwa Eid Naser ebenfalls einem Startverbot unterliegt. Die aus Nigeria stammende und für Bahrein, das Heimatland ihres Vaters, startende Läuferin hat ebenfalls drei Kontrollen außerhalb von Wettkämpfen verpasst. In Doha siegte sie in 48,14 Sekunden, einer Zeit, die nur von den Resultaten von Marita Koch (47,60) und Jarmila Kratochvilova (47,99) von 1985 und 1983 übertroffen werden.