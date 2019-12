Sperre für Olympia und WM : Russland und der nächste Versuch

Russische Sportler sollen nach dem Willen der Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) in den kommenden vier Jahren nicht für ihr Land bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften an den Start gehen. Zudem soll Russland sich nicht um diese Veranstaltungen bewerben dürfen, auch eine Bewerbung um die Olympischen Spiele 2032 soll ausgeschlossen sein. Zudem will die Wada durchsetzen, dass russische Regierungsmitglieder in dem Zeitraum keine Posten in internationalen Sportverbänden besetzen. Das hat die Exekutive der Organisation am Montag im Hotel de la Paix in Lausanne beschlossen.

Grundlage der Entscheidung ist der Bericht der Wada-Ermittler unter Führung des bayerischen Polizeibeamten Günter Younger. Dieser belegt nach Ansicht der zwölf Mitglieder der Exekutive, dass kompromittierende Daten aus dem Moskauer Anti-Doping-Labor bis Januar 2019 manipuliert worden sein sollen, um Spuren zu verwischen, die Verfolgung einzelner gedopter Sportler unmöglich zu machen und den im amerikanischen Exil lebenden Kronzeugen Grigorij Rodtschenkow zu belasten. Die Entscheidung sei einstimmig getroffen worden, teilte die Wada mit. „Russland hatte jede Gelegenheit, sein Haus aufzuräumen und sich der Anti-Doping-Gemeinschaft wieder anzuschließen. Es hat einen anderen Weg gewählt“, sagte der Ende des Jahres aus dem Amt scheidende Wada-Präsident Sir Craig Reedie.

Der britische Jurist Jonathan Taylor, dessen Kommission die Sanktionen Ende November vorgeschlagen hatte, präzisierte, dass russische Athleten, die belegen können, dass sie nicht von den Manipulationen profitiert haben, bei den genannten Wettkämpfen als „Neutrale Athleten“ starten sollen. Bei den Olympischen Winterspielen 2018 waren 168 russische Sportler als „Olympische Athleten aus Russland“ an den Start gegangen, als das nationale olympische Komitee Russlands wegen des Doping-Programms in Russland und wegen der Manipulationen bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi gesperrt war. Taylor zufolge ist der Namensbezug Russland beim Auftritt nun ausgeschlossen. Allerdings betrachtet die Wada im Falle Russlands nur Olympische Spiele und Weltmeisterschaften als „Major Events“ im Sinne der Regeln, also Großveranstaltungen.

Mit bemerkenswerten Folgen: Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 würde das Team aus Russland, sollte sich die Nationalmannschaft qualifizieren, als „neutrale Mannschaft“ oder unter einer ähnlichen Bezeichnung antreten müssen, die Qualifikationsrunde dagegen als russische Nationalmannschaft spielen. Weil die Wada die Fußball-EM 2020 für ein regionales Ereignis hält, darf ein als solches deklariertes russisches Team zu den Spielen in Sankt Petersburg antreten. Erst vor der nächsten Weltmeisterschaft im November 2022 müssten die Fußballspieler, wie alle andere russischen Sportler, die zu Olympia und Weltmeisterschaften antreten wollen, belegen, dass sie nicht von den Manipulationen profitiert haben.

Die russische Anti-Doping-Agentur (Rusada), die abermals für den Zeitraum von vier Jahren suspendiert werden soll, hat nun 21 Tage Zeit, gegen den Beschluss Widerspruch vor dem Internationalen Sportschiedsgericht (Cas) einzulegen. Die Entscheidung darüber fällt der Aufsichtsrat der Rusada, nicht deren Vorstandschef Juri Ganus. Er hatte in den vergangenen Monaten vor einer Strafe gewarnt und die Datenmanipulationen verurteilt. „Es gibt keine Möglichkeit, diesen Fall vor Gericht zu gewinnen“, sagte Ganus am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Laut Ganus wird am 19. Dezember auf einer Rusada-Aufsichtsratssitzung über einen Einspruch entschieden.