Leichtathlet Alex Schwazer : Wie ein schräger Dopingfall zum Krimi wurde

Der vermutlich schrägste Dopingfall der Sportgeschichte soll zu Ende sein. Kaum ein Athlet dürfte mit solcher Ausdauer und Hingabe um den Beweis seiner Unschuld gekämpft haben wie Alex Schwazer, Olympiasieger im 50-Kilometer-Gehen von Peking 2008.

Michael Reinsch Korrespondent für Sport in Berlin. Folgen Ich folge

Was auch immer wahr ist: Der Südtiroler löste eine komplexe Kriminalgeschichte aus. Er konnte das Landesgericht Bozen davon überzeugen, dass er in seinem zweiten Fall nicht Doper sei, sondern Opfer eines Komplotts. Nach dem ersten, als er 2012 im Anflug zu den Olympischen Spielen von London des EPO-Dopings überführt worden war, hatte er reinen Tisch gemacht. Zwei Mediziner wurden zu Gefängnisstrafen verurteilt, Schwazer kam mit Geld- und Bewährungsstrafe und einer so terminierten Sperre davon, dass er in Rio 2016 wieder hätte am Start sein dürfen.