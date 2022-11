DFB ermittelt : Dopingverdacht gegen HSV-Profi Vuskovic

Bisher war er Stammspieler beim Hamburger SV, am Samstagnachmittag aber fehlte Mario Vuskovic in der Startformation im Zweitliga-Spiel gegen den SV Sandhausen (4:2). Der 20 Jahre alte Innenverteidiger soll gegen das Anti-Doping-Gesetz verstoßen haben. Vor dem Anpfiff hatte der HSV für das Fehlen noch „private Gründe“ angeführt, nach dem Abpfiff aber veröffentlichte der Verein eine Stellungnahme und bestätigte, dass „der DFB-Kontrollausschuss ein Verfahren eingeleitet hat.“

Nach einer Trainingskontrolle durch die Nationale Anti Doping Agentur (NADA) war bei Vuskovic demnach die Substanz Erythropoetin (Epo) festgestellt worden. Wann genau die Probe genommen wurde, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nicht mit. Nach Informationen des NDR soll die positive Probe bereits aus dem September stammen.

Der Kroate Vuskovic war im Sommer von Hajduk Split zunächst ausgeliehen worden, vor dieser Saison verpflichtete ihn der HSV dann für eine feste Ablöse in Höhe von 3 Millionen Euro. Bis zum Spiel gegen Sandhausen stand Vuskovic in jeder der 16 Hinrunden-Partien in der Startformation und erzielte zwei Tore.

Zuletzt spielte er am vergangen Mittwoch bei der 0:1-Niederlage in Fürth. Vuskovic gilt als einer der besten Verteidiger der zweiten Liga und machte sich sogar Hoffnung, für den Kader der Kroaten für die Weltmeisterschaft in Qatar nominiert zu werden. Nationaltrainer Zlatko Dalic aber verzichtete letztlich auf ihn.

An diesem Sonntag wird der HSV für neun Tage in die USA reisen und dort unter anderem zwei Testspiele bestreiten. Vuskovic wird nicht dabei sein. Der HSV nahm ihn vorerst aus dem Trainings- und Spielbetrieb. „Was wir sagen können: Wir unterstützen Mario Vuskovic und die zuständigen Behörden bei der Aufklärung und stehen parallel dazu im engen Austausch mit der DFL und dem DFB“, hieß es vom HSV.

Auch die Staatsanwaltschaft Hamburg hat Ermittlungen aufgenommen. Vuskovic hat nach NDR-Informationen von seinem Recht auf Öffnung der B-Probe Gebrauch gemacht. Der DFB-Kontrollausschuss forderte Vuskovic zu einer Stellungnahme auf. Zudem wird eine vorläufige Sperre gegen ihn verhängt, über die das DFB-Sportgericht bereits Anfang der kommenden Woche entscheiden will.

Nach Abschluss der Hinrunde liegt der HSV hinter Darmstadt 98 auf Tabellenplatz zwei und macht sich berechtige Hoffnungen auf die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. Unter Umständen droht dem Klub nun ein Punkabzug. In Paragraf 17, Nr. 5 a, der DFB-Rechts- und Verfahrensordnung heißt es: „Hat in einem Spiel in einer Mannschaft ein gedopter Spieler mitgewirkt und ist dieser Spieler wegen Dopings bestraft worden, oder weigert sich ein Spieler schuldhaft, sich einer Dopingkontrolle zu unterziehen, so wird dieses Spiel für seine Mannschaft, falls sie das Spiel gewonnen oder unentschieden gespielt hat, mit 0:2 Toren als verloren gewertet.“ Und weiter: „Von dieser Spielwertung kann bei Vorliegen besonderer Umstände zugunsten der Mannschaft des gedopten Spielers abgewichen werden.“

2016 hatte der DFB jedoch entschieden, sich hinsichtlich der Anti-Doping-Bestimmungen an jenen der UEFA und FIFA anzupassen. Demnach erfolgen Spielwertungen gegen Vereine nur noch dann, wenn dem jeweiligen Klub eine Schuld nachgewiesen wird oder mehr als zwei Spieler der Mannschaft gegen die Anti-Doping-Regeln verstoßen haben.