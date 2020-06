Schmerzmittel im Fußball : Umfrage belegt Pillenkonsum

Aktualisiert am

Im deutschen Amateur-Fußball gehört die regelmäßige Einnahme von Schmerzmitteln offenbar zum Alltag. Dies legen Zahlen einer Umfrage nahe, über die die ARD in einer Dokumentation berichtet.

Die regelmäßige Einnahme von Schmerzmitteln gehört nicht nur im Profi-Fußball, sondern auch unter deutschen Amateurspielern offenbar zum Alltag. Das legen die Zahlen einer nicht repräsentativen Umfrage nahe, die begleitend zu einer in der ARD an diesem Dienstag nach dem Pokalspiel ausgestrahlten Dokumentation vom Recherchezentrum „Correctiv“ erhoben wurden.

Von 1142 befragten Teilnehmern gaben 47 Prozent an, mehrmals in einer Saison Schmerzmittel vor einem Spiel oder einem Training einzunehmen. 7,2 Prozent gaben an, jedes Spiel mit Schmerzmitteln zu bestreiten. Lediglich rund ein Drittel der Befragten setzt sich mit möglichen Nebenwirkungen auseinander.

Während 56,7 Prozent der Befragten angaben, mit der Einnahme Schmerzen lindern zu wollen, nannte knapp ein Viertel (23,6 Prozent) als Grund, die Belastbarkeit des Körpers nach einer Verletzung oder Krankheit erhöhen zu wollen, 13,1 Prozent nannten als Grund, sie wollten den „Kopf frei haben“ und „sich sicher fühlen“. Fritz Keller, der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes, kündigte an, eine Sensibilisierung für die Gefahren erreichen zu wollen.