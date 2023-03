Was ist wahr? Der Mann, der das in diesem Fall womöglich als einziger mit Gewissheit sagen kann, weint. Über die Lautsprecher im Saal „Golden Goal“ am Campus des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Frankfurt ist sein Schluchzen zu hören. Er spricht leise, redet kroatisch, links neben ihm sitzt sein Dolmetscher und übersetzt: „Ich bin unschuldig. Ich, meine Familie und meine Anwälte arbeiten daran, das zu beweisen“ sagt er. Und: „Jeden Tag hoffe ich, dass dieser Albtraum zu Ende geht. Aber vor allem befürchte ich, dass es morgen einen anderen Athleten treffen kann.“

Es sind die Worte von Mario Vuskovic, 21 Jahre alt, Fußballprofi in Diensten des Hamburger SV in der Zweiten Fußball-Bundesliga. Bei einer am 16. September 2022 von der Nationalen Anti-Doping-Agentur (Nada) genommenen Trainingskontrolle war körperfremdes Erythropoetin (Epo) in seinem Urin nachgewiesen worden. Ein Blutdopingmittel, das unter die Haut gespritzt wird. Es ist die erste positive Epo-Probe im deutschen Profifußball.