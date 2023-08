Der deutsche Radprofi Michel Heßmann aus Münster ist nach einer positiven Dopingprobe suspendiert worden. Das teilte sein Team Jumbo-Visma am Mittwoch mit. Es habe sich um „eine Kontrolle außerhalb des Wettbewerbs am 14. Juni in Deutschland“ gehandelt, erklärte Jumbo-Visma: „Bei dem entdeckten Produkt handelt es sich um ein harntreibendes Medikament. Wir warten auf die Ergebnisse der weiteren Untersuchung. Michel wurde von der Mannschaft bis auf Weiteres suspendiert.“

Auf Anfrage der F.A.Z. bestätigte die Nationale Anti-Doping Agentur Deutschland (Nada) den Fall. Laut Teammitteilung vom Mittwoch sei bei Heßmann ein sogenanntes Diuretikum nachgewiesen worden. Diese Mittel werden zur Blutdrucksenkung eingesetzt, regen aber auch die Harnproduktion an und können so durch die Entwässerung des Körpers zur Gewichtsreduzierung beitragen. Sie stehen auf der Anti-Doping-Liste.

Die Nada spricht in solchen Fällen nicht zwingend eine Suspendierung aus. Das geschieht automatisch bei positiven Tests auf die „harten“ Dopingmittel wie zum Beispiel Anabolika. Die Suspendierung im aktuellen Fall hat Jumbo-Visma verhängt.

Der 22-Jährige Heßmann aus dem Team von Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard hatte in diesem Jahr beim Giro d'Italia sein Debüt bei einer Grand Tour gegeben, nachdem er 2020 Europameister mit der Mixed-Staffel geworden war. Bei Jumo-Visma hat Heßmann, der in diesem Jahr nicht im Tour-de-France-Aufgebot seines Teams stand, noch einen Vertrag bis ins Jahr 2024. Am 6. August kam Heßmann für den Bund Deutscher Radfahrer (BDR) im Straßenrennen der WM in Glasgow zum Einsatz, das Ziel erreichte er nicht.