Doping bei Olympia 1972 : „Sie haben das Zeug nicht gegessen, sondern gefressen“

War Olympia 1972 in München sauber? Der Sport kontrollierte sich selbst, als erstmals systematische Kontrollen eingeführt wurden. Das Ergebnis: eine Manipulationskultur ohne Rücksicht auf Leib und Leben.

Die Olympischen Spiele von München habe viel ertragen müssen und ertragen. Jetzt, fünfzig Jahre später, auch noch diese Frage, die angesichts der so großen Heiterkeit und der gewaltigen Düsternis so nebensächlich erscheint: Waren sie sauber im Sinne eines fairen Sports? Die Antwort ist schnell zu finden: 2079 Antidoping-Kontrollen zählten die Organisatoren vor, sieben positive Proben gaben sie an, das waren rund 0,25 Prozent. Sauber!

Hansjörg Kofink sollte man mit so einer Rechnung nicht kommen. Er war Jahrzehnte Pädagoge, vor München Bundestrainer der Kugelstoßerinnen. Sie wurden allesamt nicht nominiert vom Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) zum Weltereignis in der Heimat. Den Damen traute der DLV keine „Endkampfchance“ zu. Kofink schrieb sich die Finger wund, an den Verband, das Nationale Olympische Komitee für (West-)Deutschland. Er erhielt keine Antwort auf seine Schreiben bis Wochen nach der Abschlussfeier. Dann auch nur den lapidaren Hinweis, seine Klage habe sich mit dem Ende der Spiele doch wohl erledigt.