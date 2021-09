Winterspiele 2022 : Peking zieht die Schlinge zu

Zumindest für die Fernsehanstalten, die im kommenden Jahr Bilder von den Olympischen Winterspielen in Peking übertragen werden, gibt es eine gute Nachricht: Die Kulissen werden nicht so trostlos kahl sein wie bei der Sommer-Version im Juli und August in Tokio. Der Plan, den das Organisationskomitee dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) und den Vertretern der Paralympics am Mittwoch präsentierte, sieht trotz der Corona-Pandemie volle Tribünen vor.

Evi Simeoni Sportredakteurin.

Allerdings können nur einheimische Zuschauer Tickets für die Veranstaltungen erwerben – Gäste aus dem Ausland sind nicht zugelassen. Darüber hinaus werden die Anti-Corona-Regeln, wie das IOC in einer Pressemitteilung ankündigte, noch strenger sein als in Tokio, wo die Regierung für die Zeit der Spiele den Notstand ausgerufen hatte.