DFL-Geschäftsführerin Hopfen : Eine Fußball-Chefin

„Geht doch.“ Das sind zwei Worte von Donata Hopfen, mit denen sie im ewigen Netz zitiert wird. Das war im Frühjahr, als weder die in Hamburg geborene Managerin noch die Herren der Deutschen Fußball Liga (DFL) wussten, wer die Nachfolge von Christian Seifert an der Spitze des wichtigsten Gremiums im deutschen Profifußball antreten würde.

Damals stellte Frau Hopfen erfreut in einem Gastbeitrag für „Business Insider“ fest, dass Deutschland doch „digital“ könne, wenn es denn nur wolle. Seit dem vergangenen Freitag ist klar, dass auch die Männerdomäne Fußball kann, wenn sie will. Jedenfalls entschloss sich der Aufsichtsrat der DFL – bestehend aus sechs Herren – Frau Hopfen zum 1. Januar 2022 zur Geschäftsführerin und Sprecherin des Präsidiums zu berufen. Erstmals soll eine Frau die Geschicke des Fußball-Geschäftes lenken. Um in der Hopfen-Diktion zu bleiben: Geht doch.

Ist sie die Richtige?

Die Pressemeldung vom Samstag geht mit keinem Buchstaben auf dieses Phänomen ein. Als wolle die DFL damit eine Selbstverständlichkeit dokumentieren: Hier ist keine Entscheidung für eine Frau getroffen worden, sondern für die fähigste Person nach einem umfassenden, Monate dauernden Auswahlprozess bis hin zum persönlichen Vortrag in der letzten Runde zu zweit, am vergangenen Freitag.

Das Ergebnis der Männerbund-Beratung: „Donata Hopfen ist die richtige Persönlichkeit für eine der wichtigsten Positionen im deutschen Fußball“, so zitiert die DFL den Vorsitzenden des Aufsichtsrats Peter Peters: „In einer Zeit des Wandels verfügt sie über alle Qualitäten und große Durchsetzungsfähigkeit, um die DFL im Sinne der Klubs der Bundesliga und 2. Bundesliga in eine weiterhin (sic) erfolgreiche Zukunft zu führen.“

Ist sie die Richtige? Ist sie. Das sagt Katja Kraus, einst Torhüterin in der Bundesliga und erste Frau im Vorstand eines Erstligaklubs (HSV): „Sie ist kompetent und unabhängig. Ich freue mich wie verrückt. Denn diese Wahl hat auch eine riesige Symbolkraft. Sie könnte einen Richtungswandel auslösen. Es ist gerade jetzt so wichtig, die Dinge mal aus einer anderen. Perspektive zu betrachten.“

Die Fußball-Chefin in spe ließ sich am Sonntag nicht zu ihrer Sicht befragen und wird sich wohl bis zum Amtsantritt zurückhalten. Sie soll und will zunächst die Mitarbeiter und Gremien kennenlernen, bevor der Kurs bekannt wird. Und doch lässt sich aus der von Peters angedeuteten Aufgabenbeschreibung und den früheren Arbeitsfeldern erkennen, wohin die Reise gehen könnte. Donata Hopfen, Jahrgang 1976, gilt als Digital-Expertin.

Hopfen soll DFL-Erfolgsgeschichte fortsetzen

Nach einem Studium der europäischen Betriebswirtschaft in Madrid und Reutlingen arbeitete sie als Consultant der Agentur Accenture, bevor sie im Springer-Verlang über 14 Jahre aufstieg bis zur Geschäftsführerin von BILD digital. Nach einem kurzen Intermezzo bei Verimi wechselte sie 2019 zu Boston Consulting Digital Ventures in Berlin, einem Tochterunternehmen der Boston Consulting Gruppe. Ihre Aufgabe: Digitale Geschäftsmodelle entwickeln. Bis zum Amtsantritt in Frankfurt bleibt Frau Hopfen Managing Director und Partner bei diesem Tochterunternehmen der Boston Consulting Gruppe. Peters spricht mit Blick auf die Vita von einer „umfassenden Erfahrung in den Bereichen Medien und Digitalisierung“.

Was das frei übersetzt heißt? Frau Hopfen soll die Erfolgsgeschichte der DFL unter Seifert fortsetzen. Der hatte die Medien-Einnahmen von einst 400 Millionen Euro auf mehr als eine Milliarde in die Höhe getrieben. Inzwischen ist der Expansionsspielraum auf dem Gebiet der Medien-Rechte gewaltig geschrumpft, der Abstand zu anderen Ligen aber kaum geringer geworden. Auf dem digitalen Markt bietet sich noch Spielraum. Insofern erscheint die Wahl einer Expertin als logische Antwort auf eine Herausforderung, die in der Pandemie vor allem wegen der Zuschauerbegrenzung gewachsen ist.

Donata Hopfen hat den Aufsichtsrat wohl auch mit ihrem Blick auf den Nebeneffekt der Pandemie überzeugt: „Diese neue Offenheit gegenüber Digitalisierung und der Mut zu Innovation müssen Politik, Gesellschaft und Unternehmen jetzt nutzen und gemeinsam darauf aufbauen“, schrieb Hopfen in ihrem Gastbeitrag“ (...) „Voraussetzung für dieses neue Narrativ ist die Entwicklung eines umfassenden Zukunftsplans für ein digitales Deutschland.“ Also auch für eine digitale Bundesliga-Verwertung. Gleichzeitig müsste die neue Chefin aber innen- wie außenpolitische Konflikte beherrschen: die wiederkehrende Frage nach der „gerechten“ Verteilung der Einnahmen unter den deutschen Klubs, den nächsten zu erwartenden Anlauf zu einer Super-League, der wiederum die Diskussion über die 50+1-Problematik beleben wird.

Und dann wäre noch das Verhältnis zum Deutschen Fußball-Bund (DFB) zu kitten, dessen Amateur-Vertreter den DFL-Boss Christian Seifert gerne als Strategen hinter einer feindlichen Übernahme an die Wand des Schreckens malen. An dieser Stelle ist weniger eine innovative Medienmanagerin für die neuen Geschäftsfelder gefordert als eine kluge Taktikerin mit dem Gespür für die Welt der Ehrenamtlichen, in der „Agile“ wie „Zupackende“ auf Granit stoßen können.

Wenn man so will, hat Donata Hopfen schon vor Amtsantritt etwas zum DFB gesagt, als sie Deutschland vor der Pandemie aus der Sicht einer Unternehmerin beschrieb: „Denn anstatt Bestehendes radikal zu hinterfragen und neue Wege zu gehen, macht der Erfolg aus alten Zeiten deutsche Unternehmen (...) behäbig und den Erfolg in der Zukunft unmöglich.“ Es wird spannend zu beobachten, ob eine Frau ohne Stallgeruch und damit ohne fußballinterne Abhängigkeiten an der Spitze der DFL den DFB bewegen kann, eine professionelle Führung gewinnen. Allein die Wahl von Donata Hopfen hat schon ihren Einfluss. Und sei es nur der Eindruck, der DFB predige allenfalls Frauenförderung.