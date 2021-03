Folgen des Lockdowns : 98 Prozent vermissen den kleinen Fußball

Pandemie in Hessen : Sieben-Tage-Inzidenz leicht gesunken

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt wieder. Trotzdem verzeichnet das Robert-Koch-Institut am Samstag eine etwas niedrigere Inzidenz als am Vortag. Auf der Impf-Rangliste des Bundes will es Hessen weiter nach vorne schaffen.