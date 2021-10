Rücktritt aus DFL-Aufsichtsrat : Peter Peters zur Kandidatur als DFB-Präsident bereit

Die wichtigen Personalfragen, die im Deutschen Fußball-Bund (DFB) und in der Deutschen Fußball-Liga (DFL) in den kommenden Monaten zur Entscheidung anstehen, verbinden sich derzeit vor allem mit einer Person: mit Peter Peters, einem der beiden derzeitigen DFB-Interimspräsidenten, der auch gleichzeitig der Vorsitzende des DFL-Aufsichtsrats ist. In die offenen Führungsfragen des deutschen Fußballs ist nun Bewegung gekommen.

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin. Folgen Ich folge

Am vergangenen Freitag kamen die Vertreter der DFL, die in einem DFB-Gremium sitzen, in einer Videokonferenz zusammenkommen. Peters hat dort seine Vorstellungen offengelegt. Er kündigt vor elf der insgesamt vierzehn DFL-Vertreter an, dass er grundsätzlich zur Kandidatur als DFB-Präsident bereit ist. Und dass er als DFL-Aufsichtsratsvorsitzender und als stellvertretender Sprecher des DFL-Präsidiums noch in diesem Jahr definitiv zurücktritt.