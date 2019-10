DFB-Generalsekretär Curtius : „Eine deutliche Distanzierung“

Der Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff hat das „Liken“ eines Bildes durch Ilkay Gündogan und Emre Can, das türkische Nationalspieler beim Salutieren zeigt, am Montag als Fehler bezeichnet. Warum hat der DFB sich nicht sofort nach Veröffentlichung dieses „Grußes“ an die in Nordsyrien eingefallene türkische Armee abgegrenzt?

Anno Hecker Verantwortlicher Redakteur für Sport. F.A.Z.

Nach Bekanntwerden der Likes haben die Spieler in Tallinn noch vor dem Anpfiff selbst Stellung bezogen. Und mit dem direkten Zurücknehmen der Likes haben sie darüber hinaus eine deutliche Distanzierung zum Ausdruck gebracht. Oliver Bierhoff hat am Montag früh dann noch mal explizit von klaren Fehlern gesprochen und mit seinen Aussagen unterstrichen, für welche verbindenden Werte der Verband steht.