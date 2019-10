Gegen den Hass : Die Strafen müssen weh tun

Es ist drei Wochen her, da sprach „Associated Press“ mit Danilo Filacchione, beim italienischen Fußballverband zuständig für die internationalen Beziehungen. Der Anlass: der jüngste Fall der Wochenende für Wochenende auflaufenden Fälle von Beleidigungen dunkelhäutiger Spieler in der Serie A. Was tun? Falsche Frage. Denn Filacchione sagte, was nicht getan wird in Italien. „Wenn das zwei, drei oder zehn Personen sind“, sagte Filacchione mit Blick auf die Rassisten und Nazis in der Kurve, „dann können wir die Spiele nicht abbrechen.“

Der Mann, der da erklärte, was in Italien also nicht geht gegen den Hass, war am Montagabend, so ist das im Multifunktionärsfußball, der Match-Beauftragte der Europäischen Fußball-Union in Sofia. Von Filacchiones Bericht wird maßgeblich abhängen, wie die Uefa den bulgarischen Verband sanktioniert. Bestraft, angesichts der Hitlergrüße und Affenlaute von Zuschauern, die offenkundig nur zu einem Zweck ins Stadion gekommen waren: um auf widerwärtige Weise ausfällig zu werden. So demonstrativ, dass sich bei Betrachtung am Bildschirm die Frage aufdrängt, an welchen Machtspielen sich diese Gruppe beteiligt. Schließlich war das Stadion auf Grund der Sanktionen wegen rassistischer Beleidigungen in vorangegangenen Spielen halb leer.

Der bulgarische Verbandspräsident trat zurück, wie von Ministerpräsident Boiko Borissow gefordert. Prompt rückten Polizisten aus der Einheit zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität in der Verbandszentrale an. Was wird da abgerechnet? „Inakzeptabel“ sei, dass Bulgarien, „eines der tolerantesten Länder der Welt“, nun mit Rassismus und Xenophobie in Zusammenhang stehe. Sagt ausgerechnet Borissow, Regierungschef einer Koalition unter Beteiligung der Rechtsextremen. Von Roma als „menschenähnlichen Wesen“ war schon die Rede. Ein Minister, zitiert der Londoner „Telegraph“, habe gar eine „Endlösung des Zigeunerproblems“ verlangt. Das ist das Klima, in dem sich Faschisten, Rassisten und Nazis ungeniert im Fußball ausleben können – nicht nur in Bulgarien. Vor fünf Wochen ist Thomas Sobotzik, Geschäftsführer des Chemnitzer FC, zurückgetreten. Weil ihm „blanker Hass entgegenschlug, ganz gezielt, von Leuten aus dem rechten politischen Lager mit ihren rassistischen und antisemitischen Parolen“.

Uefa-Präsident Aleksander Ceferin sagt nun, der Verband werde „alles in seiner Macht stehende tun, diese Krankheit zu bekämpfen“, denn: „Vor nicht allzu langer Zeit“, heißt es in einer Mitteilung, habe „die Fußballfamilie“ gedacht, „die Plage des Rassismus sei „eine ferne Erinnerung“. Wie bitte?

Seit 2013 gilt das dreistufige Modell im europäischen Fußball, nach dem auf Ausfälle auf den Rängen mit Durchsagen, im Wiederholungsfall mit einer zehnminütigen Unterbrechung, schließlich mit dem Abbruch der Partie reagiert werden soll. Abgebrochen wurde ein Spiel unter Aufsicht der Uefa bislang nicht. Punktabzüge oder Disqualifikationen gab es auch nicht. Alles getan? Fünf Jahre ist es her, dass ein Hakenkreuz in den Rasen des Stadions in Split gebrannt wurde, vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen Italien. Die Strafe: zwei Geisterspiele für Kroatien. Die Partie an der Adria hatte übrigens keine Zuschauer, wegen vorheriger Vorkommnisse. Erst im März wurden englische Spieler in Montenegro rassistisch beleidigt: 20.000 Euro Strafe, ein Geisterspiel. Die bisherige Praxis der Uefa ist Grund, sich über den Verband lustig zu machen – wie in Sofia geschehen.

Ohne Punktabzüge und Disqualifikationen wird es nicht gehen. Die Funktionäre werden dem Geschäft schaden, ihre Geldmaschine immer wieder stoppen müssen. Spieler werden weiter gehen müssen als die Engländer am Montag: „Nichts würde mir persönlich besser gefallen“, sagte Bobby Barnes, Vizechef der englischen Profispieler-Vereinigung gegenüber „Sky“, „als Schiedsrichter und 22 Spieler, die diesen Leuten zeigen: wir sind nicht hier, um euch zu unterhalten.“ Und doch wird das allein nicht reichen. Gegen den Hass hilft nur ausdrücklich, nachdrücklich, nachhaltig formulierter Anstand. Tag für Tag. Und jeden Spieltag.