Geisterspiele in Bundesliga : Comeback aus der zweiten Reihe

Der Fußball hält die Füße still: Die Bundesliga muss sich derzeit noch gedulden, doch die Aussichten sind nicht schlecht. Bild: firo Sportphoto

In der politischen Debatte muss sich der Profifußball derzeit unterordnen – aber in der nächsten Woche könnte es grünes Licht für Geisterspiele geben. Was würde das bedeuten?