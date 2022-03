Probleme im Fuß- und Handball : Die Gründe für den Schiedsrichter-Mangel in Deutschland

Der deutsche Breitensport wurde in der Corona-Pandemie zum Intensivpatienten. Zwei Jahre, in denen stetige Ungewissheit die einzige Konstante war, haben Vereinen und Verbänden zugesetzt. Jetzt, in Erwartung des Frühlings, scheint das Schlimmste hinter ihnen zu liegen. Es wird wieder gekickt, geturnt, geschwommen. Der Breitensport erholt sich – könnte aber trotzdem zum Dauerpatienten werden. Und das hat vermutlich nichts mit dem Virus zu tun.

Es fehlt an Schiedsrichtern im Land. Zu viele hören auf, zu wenige kommen nach. Besonders dramatisch ist die Lage im Fuß- und Handball. Spielabsagen, weil niemand zum Anpfeifen da ist, sind keine Befürchtung mehr, sondern längst Realität. Wie im Handballverband Württemberg, der im November 2021 gleich neun Partien an einem Wochenende nicht besetzen konnte. Oder wie im badischen Fußballverband, der schon 2018 die ersten Spielabsagen vermeldete. Das sind keine Einzelfälle. Deutschlandweit schlagen immer mehr Kreis- und Bezirksverbände Alarm. Eine Lösung scheint nicht in Sicht.