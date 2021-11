Corona-Fälle beim DFB : Wann kommt die Impfpflicht für die Profis?

Testen hilft. Kaum haben die Politiker in Bund und Ländern eingesehen, dass die Idee der Abschaffung der kostenlosen Schnelltests einer der schlechtesten (und folgenschwersten) Schritte in 21 Monaten Covid-19-Pandemie in Deutschland war, liefert der Deutsche Fußball-Bund im Zusammenspiel mit dem Münchner Gesundheitsamt den Beweis. Niklas Süle wird positiv getestet, vier weitere Nationalspieler und ein Bayern-Profi werden als Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt.

Das kleine Corona-Einmaleins, im Fußball seit eineinhalb Jahren praktiziert, mit wieder zahlreicher werdenden Folgen, wie die vergangenes Wochenende ausgefallene Zweitligapartie zwischen St. Pauli und Sandhausen und die lange Liste der Spielausfälle in der dritten Liga zeigen. Doch nun ist die Frage zurück, auf die der Fußball rund um die bekannt gewordene Weigerung Joshua Kimmichs, sich impfen zu lassen, noch keine überzeugende Antwort gefunden hatte: Sollte 2G zur Voraussetzung werden, damit der Ball rollt?

Das hat, unabhängig von den Nachrichten von der Nationalmannschaft, am Dienstag der Präsident des FC St. Pauli, Oke Göttlich, gefordert: „Ich bin klarer Befürworter von 2 G, für alle Akteure im Fußball.“ Am Spielbetrieb sollten nur noch geimpfte und genesene Profis teilnehmen, sagte Göttlich dem Norddeutschen Rundfunk. Juristen, die das für zulässig halten, wie der renommierte Sportrechtler Rainer Cherkeh, argumentieren mit der Verbandsautonomie des Artikel 9 Grundgesetz. Der Sport hat die Freiheit, sich nach seinen eigenen Vorstellungen zu organisieren.

Kehrseite der Prominenz

Also: kontaktintensiver Sport nach einer Übergangsfrist nur für Geimpfte und Genesene? Was spricht dagegen, wenn es der Ausbreitung des Virus entgegenwirkt? Wenn in dieser Selbstverfassung zudem die Eigenverantwortung zum Ausdruck kommt, an die erst am Montag der Bundespräsident erinnert hatte, als er im Schloss Bellevue Medaillengewinner der Spiele von Tokio ehrte? „Wie und wofür Sportlerinnen in gesellschaftlichen Fragen Stellung beziehen, das wirkt, ob sie es wollen oder nicht“, sagte Frank-Walter Steinmeier – prompt stand Kimmich vor dem geistigen Auge, in dessen Person sich die symbolhafte Wirkung des Sports zeigt.

Er erscheint im zweiten Corona-Herbst als Egoist, obwohl er das vermutlich nie wollte. Und schon wirft die Quarantäne-Anordnung für fünf weitere, symptomfreie Profis die Frage auf, ob Kimmich der einzige ungeimpfte Nationalspieler beim für die Impfung werbenden DFB ist. Das ist die Kehrseite der Prominenz. Aber für Profis gilt wie für alle Impfverweigerer, dass sie ihre individuelle Entscheidungsfreiheit über die gesellschaftliche Verantwortung stellen, die damit einhergeht. Dabei kann die Freiheit, die Impfung abzulehnen, nicht leichtfertig übergangen werden.

Ein Spielbetrieb unter 2-G-Bedingungen wäre aber als Ausdruck individueller Organisationsfreiheit etwas diametral anderes als eine staatlich angeordnete Impfpflicht, wie sie zum Beispiel in New York und Australien Profisportler trifft. Alle professionell organisierten Mannschaftssportarten stehen hierzulande vor der Frage, ob sie überhaupt noch anders können, als die Impfung zur Voraussetzung zu machen.

Mit jedem Tag, an dem die Fallzahlen dramatisch steigen und die Lage in den Krankenhäusern schwieriger wird, wird die Antwort eindeutiger. Das hat mit der von Steinmeier benannten, von vielen empfundenen Vorbildwirkung zu tun. Das zwingendste Argument aber ist die Wahrnehmung der eigenen Verantwortung. Insofern stellt sich die Frage an Verbände und Vereine mit der gleichen Deutlichkeit wie an Kimmich und alle anderen ungeimpften Profis: Wann wird geimpft?