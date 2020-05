„Ein unglaublicher Skandal“ : Dresden wehrt sich, DFL vertagt Entscheidung

Wie geht es weiter, wenn es nicht weitergeht? Über diese Frage sollte an diesem Donnerstag bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball-Liga (DFL) abgestimmt werden. Konkret: Würde es im Fall eines Saisonabbruchs infolge der Corona-Krise Ab- und Aufsteiger geben – auf der Grundlage der dann aktuellen Tabelle? So sah es eine DFL-Vorlage für die 36 Klubs vor. Doch im Zuge zweier Teilversammlungen der ersten und zweiten Liga am Mittwoch wurde über diese Frage nicht nur kontrovers diskutiert – sie wurde offenbar vertagt.

Marco Bode, Aufsichtsratschef des Bundesliga-Vorletzten Werder Bremen, sagte in einer Telefonkonferenz am Abend, er gehe davon aus, dass „definitiv nicht über den Antrag in der vorliegenden Form abgestimmt wird“. Am Vorgehen der DFL habe es deutliche Kritik gegeben. „Es ging einer relativ großen Zahl so, dass die Kurzfristigkeit, die Art und Weise und die Sorgfalt des Antrages kritisiert wurden“, sagte Bode.

Zuvor hatte schon Michael Born, der Finanzgeschäftsführer des Zweitliga-Letzten Dynamo Dresden, bestätigt, dass die Entscheidung vertagt wurde. Das betreffe auch die Aufnahme des Hygiene-Konzepts als Anhang in die Spielordnung. In beiden Fällen, sagte Born, solle es „mehr Zeit für eine Diskussion und rechtliche Prüfung“ geben. Somit würden die Ligen, die am Wochenende mit Geisterspielen wieder den Betrieb aufnehmen wollen, bis auf weiteres mit einer Rechtsunsicherheit bezüglich möglicher weiterer Entscheidungen in diese Phase gehen.

Die Dresdner wehrten sich im Rahmen ihrer Pressekonferenz zum wiederholten Mal gegen Mutmaßungen, der Verein habe ein Interesse an einem Saisonabbruch, um so den drohenden Abstieg zu vermeiden. Dabei war es auch zu dem Vorwurf gekommen, die Mannschaft könne unter Umständen sogar „streiken“. „Wir stehen dafür, die Saison sportlich zu beenden“, betonte Ralf Minge, der Sportgeschäftsführer. „Die Formulierung „Streik“ ist ein unglaublicher Skandal, weil wir als Mannschaft und alle, die Dynamo Dresden lieben, diffamiert werden“, heißt es in einer vom Zweitliga-Team unterzeichneten Mitteilung betreffend der Vorwürfe vom Mittwoch.

In Folge zweier positiver Corona-Proben und der daraufhin vom Gesundheitsamt verordneten 14-tägigen Quarantäne für das ganze Team hatte Dynamo sich am Vortag gegenüber der DFL erklären sollen. Der Verein habe dabei deutlich gemacht, dass er sich „peinlich genau“ an die Vorgaben des Hygienekonzepts gehalten habe, sagte Finanzgeschäftsführer Michael Born. Die Zweitligavereine hätten am Mittwoch Verständnis für die besondere Situation der Dresdner geäußert, sagte Born. Es solle nun geprüft werden, wie Dynamo nach Ablauf der 14-tägigen Quarantäne unter dem Gesichtspunkt der „Integrität des Wettbewerbs“ wieder den Trainings- und Spielbetrieb aufnehmen könne.