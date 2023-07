Aktualisiert am

Das Australische Olympische Komitee spricht von einer „Schande“, der Verband ist „schockiert“: 2026 soll es keine Commonwealth Games in Australien und Neuseeland geben. Vorwürfe werden laut.

Schwimmer Adam Peaty bei den Commonwealth Games 2022 in Birmingham Bild: picture alliance / empics

Zwei Tage vor dem Anpfiff der Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland erlebt der Fünfte Kontinent ein sportpolitisches Desaster. Aus heiterem Himmel sagte der Ministerpräsident des Bundesstaates Victoria am Dienstag in Melbourne die Ausrichtung der für 2026 geplanten Commonwealth Games ab. Als Grund nannte Daniel Andrews stark gestiegene Kosten: „Das Ganze bringt uns für unser Geld nicht genug Wert, es sind nur Kosten aber kein Gewinn.“ Die Vorsitzende der Commonwealth Games Federation (CGF), Katie Sadleir, erklärte, die Vereinigung sei „schockiert“. Sie sei nur acht Stunden vor der öffentlichen Bekanntmachung informiert worden. „Wir wurden völlig im Dunklen gelassen“, kritisierte Sadleir.

Mit seiner Entscheidung verprellte Andrews Sportfunktionäre, Geschäftsleute und Athleten, aber auch die Regierung in Canberra. Sehr schnell erklärten die Regierungen anderer australischer Bundesstaaten, nicht für Victoria einspringen zu wollen. Damit drohen die Spiele erstmals seit Ende des Zweiten Weltkrieges auszufallen. Der Ministerpräsident hatte am Morgen in Melbourne gesagt, die Absage der Spiele sei „keine schwere Entscheidung“ gewesen. Die Kosten seien für den zwölftägigen Wettbewerb von angesetzten 2,6 Milliarden australischen Dollar (rund 1,6 Milliarden Euro) auf nun mehr als sieben Milliarden australische Dollar (4,2 Milliarden Euro) gestiegen.