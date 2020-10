Aktualisiert am

„Wir müssen den Puls des Sports am Leben halten“

Warnung nach Sport-Lockdown : „Wir müssen den Puls des Sports am Leben halten“

Wird es mit dem November-Lockdown so schlimm kommen wie in März, April befürchtet: Milliarden-Verluste in den Kassen der Vereine, Millionen-Verluste bei den Mitgliedern und Niedergang der sportlichen Vielfalt?

Michael Reinsch Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

Der Sport wird auch diese Krise überstehen. Er lebt von Engagement, von Emotionen und von Leidenschaft. Diese werden auch durch diese Krise nicht verlorengehen. Gleichwohl ist dies eine ganz bittere Pille. Der organisierte Sport hatte nach den Sommerferien gerade begonnen, sich zu sortieren. Dies nun zu stoppen wird nicht ohne Folgen bleiben. Vier Wochen sind zu überstehen. Aber länger darf es nicht dauern. Der Sport darf nicht, wie im Frühjahr, der Allerletzte sein, der bei Lockerungen zugelassen wird.