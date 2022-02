Konsequenz aus Ukraine-Politik : England will Putin die Bühne Sport wegnehmen

Kaum hat der internationale Sport China hinter sich gebracht, steht er vor der nächsten Krisenbewältigung als Spielball der Politik. Wie umgehen mit Wladimir Putins Angriff auf die Ukraine, kaum ist die allenfalls symbolische Waffenstillstandsphase während der Winterspiele abgelaufen? Thomas Weikert, der neue Präsident des Deutsche Olympischen Sportbundes (DOSB), lässt auf Anfrage der F.A.Z. dies ausrichten: „Acht Jahre nach der Invasion der Krim wird erneut direkt nach dem Ende der Olympischen Spiele zu den Waffen gegriffen. Der Deutsche Olympische Sportbund verurteilt die durch Russland verursachte Eskalation der Gewalt in der Ostukraine.“

Auf die Frage, ob die internationalen Fachverbände dem Sportfreund Putin auf ihrem Terrain Grenzen aufzeigen sollten, in dem sie Veranstaltungen zurückzögen, will der DOSB erst in den nächsten Tagen antworten, nach Abstimmung mit seinen Verbänden. So ähnlich reagierte der Internationale Volleyball-Verband mit Blick auf die für den Spätsommer geplante WM der Männer und auch die Formel 1, die im September wieder in Sotschi kreisen will. Auf Zeit spielt auch der Fußball-Weltverband, unter dessen Ägide das WM-Qualifikationsspiel Russland gegen Polen am 24. März stattfinden soll. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) soll entgegen ihrer Darstellung vom Dienstag schon einen Schritt weiter sein. Jedenfalls will die BBC erfahren haben, dass der Rückzug von St. Petersburg als Ort des Champions League-Finales am 28. Mai beschlossen sei. Eine Bestätigung gab es dazu am Mittwoch nicht.