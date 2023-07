Mehrere Hallen und Außenanlagen, dazu die Sanierung und Neukonzeption bereits bestehender Flächen: In Frankfurt soll der „Campus Sportdeutschland“ entstehen. Wer das bezahlt – und was das für den Spitzensport bedeuten könnte.

Frankfurt soll den nächsten Sport-Campus erhalten. Ein Jahr nach Eröffnung von Akademie und Verwaltungssitz des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für 180 Millionen Euro auf 15 Hektar der einstigen Galopprennbahn beginnt die Planung für ein Projekt namens Campus Sportdeutschland.

Michael Reinsch Korrespondent für Sport in Berlin. Folgen Ich folge

Mit Investitionen in Höhe von 200 Millionen Euro wollen Bund, Land Hessen und Stadt Frankfurt in etwa zehn Jahren am Sitz von mehr als zwanzig Sportverbänden einschließlich des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) ein Kompetenz- und Trainingszentrum entstehen lassen, in dem National- und Olympiamannschaften sich vorbereiten können – und vom benachbarten Flughafen Frankfurt aus zu ihren Wettkämpfen fliegen.