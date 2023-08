Carolina Krafzik, Sie sind nicht nur eine der erfolgreichsten Leichtathletinnen Deutschlands mit allein fünf Meistertiteln über 400 Meter Hürden und in der Staffel, sondern Sie sind auch Sportlehrerin von drei Grundschulklassen in Wiernsheim im Enzkreis in Baden-Württemberg. Jeder Kolumnist in Deutschland, so scheint es, hat sich mit den Bundesjugendspielen beschäftigt ...

Interessantes Thema.

Stimmt der verbreitete Eindruck, dass der Wettkampf aufgegeben wird, um einer Generation von Weicheiern und Luschen entgegenzukommen?

Ganz und gar nicht. Das Interessante ist, dass die Bundesjugendspiele jetzt diskutiert werden, die Vorlage für die Veränderungen aber von 2016 stammt. Das ist alles seit sieben Jahren bekannt. Da muss ich schon schmunzeln, wenn ich das jetzt alles höre. Die Kinder-Leichtathletik hat der Verband 2013 entwickelt, um Vielfalt zu schaffen und koordinative Fähigkeiten zu fördern. Der Plan war, die Bundesjugendspiele von 2020 bis 2024 umzustellen. Wir an unserer Schule sind schon vor zwei Jahren vom Wettkampf abgekommen und zum Wettbewerb gekommen.

Was ist der Unterschied?

Wettkampf bedeutet, wie bei uns im Spitzensport, dreißig oder fünfzig Meter auf der Tartanbahn zu rennen, in die Weitsprunggrube zu springen, Wettkampf ist 800-Meter-Lauf und Schlagballweitwurf. Der Wettbewerb löst sich von dem leistungsorientierten Gedanken und eröffnet Möglichkeiten; nicht jede Schule hat eine Tartanbahn, auch unsere nicht. Nicht jede Schule hat eine Weitsprunggrube. An vielen Schulen war dieser Wettkampf deshalb nicht möglich.

Wie sieht die Lösung aus?

Die Wettbewerbe der Kinder-Leichtathletik finden weiterhin in Sprint, Sprung, Wurf und Ausdauerlauf statt. Für jede Disziplin stehen drei Übungen zur Auswahl. Die Lehrer finden sie im Internet. Wir haben im Sprint einen Hindernislauf gemacht; die Kleinen über Blocks, die Großen über Bananenkisten und im Slalom zurück. Dabei wird die Zeit gemessen. Die Kinder rennen halt nicht auf einer Tartanbahn geradeaus, was sie, wenn sie Leichtathletik lieben, ohnehin ihr ganzes Leben machen werden. Wir hätten auch einen Dreieck-Sprint machen können mit Hütchen auf dem Rasen. Die Kinder-Leichtathletik entwickelt die koordinativen Fähigkeiten der Kinder, und sie erleichtert uns als Schule die Arbeit.

Wird der Wettbewerb verwässert?

Es gibt leistungsstarke Schüler und leistungsschwache. Das ist im Sport genauso wie in jedem anderen Fach. Als wir nach der Corona-Pandemie auf diese Wettbewerbe umgestellt haben und Eltern als Helfer brauchten, waren sie alle begeistert. Viele erzählten, dass die Bundesjugendspiele das Schlimmste gewesen seien in der gesamten Schulzeit, wenn man als nicht begabtes Kind nichts erreichte und ganz offensichtlich war, wer schnell rennen konnte und wer nicht, wer zwei Meter gesprungen ist und wer dreißig Zentimeter. Die Eltern fanden die neuen Bundesjugendspiele so klasse, dass wir in diesem Jahr viel zu viele Anmeldungen von Helfern hatten. Alle wollten dabei sein. Das war sehr schön, auch für die Kinder, die nicht so sportlich sind. Sie machen gern mit, denn man springt in eine Zone, es wird nicht gemessen.