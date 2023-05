Der Samstag war ein großer Tag für die olympischen Boxer aus Usbekistan: Sie konnten beim WM-Turnier im heimischen Taschkent am ersten von zwei Finaltagen gleich drei Goldmedaillen erobern. Der reflexartige Verdacht einer Begünstigung relativiert sich bei genauerem Hinsehen. Asadkhuja Muydinkhujaews Punktsieg im Weltergewicht war nachvollziehbar, und die beiden anderen Triumphe kamen vorzeitig zustande. Das gilt fürs Fliegengewicht, wo Hasanboy Dusmatow den Franzosen Billal Bennama ausknockte, ebenso wie für Ba­khodir Jalolow. Der Olympiasieger im Superschwergewicht hatte Kubas Fernando Arzola im ersten Durchgang so heftig bearbeitet, dass dessen Betreuer zur Pause das Handtuch warfen.

In einvernehmlicheren Zeiten wäre Jalolow an diesem Abend vielleicht auf Nelvie Tiafack gestoßen. Der Europameister aus Köln hatte allerdings keinen so großen Tag. Er stieg am selben Abend in einer Schulsporthalle im westfälischen Hamm in den Ring, um im Trikot des MBR 31/46 Hamm den letzten Kampf beim ersten von zwei Finalvergleichen in der Box-Bundesliga gegen Traktor Schwerin zu gewinnen. Das war ein kurzes Vergnügen, weil die Betreuer des Gegners bereits nach wenigen Sekunden die Aufgabe signalisierten. Das taktische Manöver kam dem Abbruch sowie einer deutlicheren Punktwertung zuvor – und rettete den Gästen aus Mecklenburg-Vorpommern ein Unentschieden (10:10). Wirklich befriedigend ist sowas jedoch nicht.

„IBA geht an nationalen Verbänden vorbei“

Eine Medaille beim WM-Turnier – und eine Prämie zwischen 50.000 (etwa 45.700 Euro) und 200.000 Dollar (rund 182.800 Euro) – wäre Tiafack im Zweifel wohl lieber gewesen. Aber solche Ziele sind von einer symptomatisch unabgestimmten Agenda vernichtet worden. In gut fünf Wochen steigen in Krakau und drum herum die Europaspiele, an denen sich auch die besten Boxer des Kontinents für Olympia 2024 in Paris qualifizieren können.

Erst zu diesem Termin soll der 24-jährige Rheinländer mit Wurzeln in Kamerun seinen Leistungshöhepunkt erreichen. Darum hat der Deutsche Boxsport-Verband (DBV) überhaupt keine Aktiven an die Seidenstraße delegiert – auch im Wissen, dass nicht bei der IBA-WM, sondern nur bei den Kontinentalturnieren Startplätze für Olympia vergeben werden. Was die und ihre Trainer besser verstanden als mancher in der International Boxing Association (IBA), der von Boykott sprach – ausgelöst durch den heftigen Streit um die politische Linie des Dachverbands in Zeiten des russischen Angriffskriegs in der Ukraine.

Man plant und redet derzeit eben bevorzugt aneinander vorbei in den Verbänden, die sich auf verschiedenen Ebenen ums sogenannte „Amateurboxen“ kümmern. Das gilt im Verhältnis der Verbandsspitze zu etlichen Mitgliedsländern ebenso wie in dem zwischen der IBA und dem IOC. Die Entscheider vom Olymp haben dem Boxverband wegen mieser „Governance“ und fragwürdiger sportlicher Entscheidungen 2019 die Anerkennung vorläufig entzogen. Sie dürften auch wenig begeistert gewesen sein, dass die nun vom Russen Umar Kremlew geleitete IBA-Führung in Taschkent russische wie belarussische Boxer mit nationalen Flaggen starten ließ. Das liegt nicht mal auf der nachgiebigen Linie, die Bach und Co. allen Dachverbänden in der Sache empfohlen haben, sondern steht für einen ungeniert prorussischen Kurs.

Jens Hadler mag als kürzlich gewählter Präsident des DBV trotzdem nicht aufhören, auf ein Einvernehmen in letzter Minute zu hoffen – auch wenn der US-Verband bereits aus der IBA ausgetreten ist und die rivalisierende „World Boxing“ mitbegründet hat. In dem Sinne äußerte sich der Unternehmer und Dozent für Antriebstechnik am Samstag in Hamm gegenüber der F.A.Z.: „Ich frage mich, ob die ganzen Akteure auch mal an die Jugendlichen denken, die in den Vereinen von ihren Trainern gegen eine bescheidene Aufwandsvergütung angeleitet werden und ihren olympischen Traum leben wollen.“

Hadler weiß, dass die Leute um Kremlew neulich eine dicke Mappe mit Unterlagen zu ihrer Selbstreinigung beim IOC abgeliefert haben, dessen Exekutive Ende des Monats über den weiteren Umgang mit den Boxern entscheidet. Umso weniger passen die Versuche der IBA dazu, Boxer kritisch gesinnter Verbände ohne deren Kenntnis zum WM-Turnier einzuladen. So wie jene zwei deutschen Aktiven nebst Trainer, denen die Veranstalter entgegen dem ausdrücklichen Willen des DBV offiziellen Status einräumten. Eine seltsame Art, trotz der Absage etlicher Nationen Länderflaggen zu sammeln.

Mehr zum Thema 1/

„Das sind Kinder, die ein Abenteuer gesucht haben“, so Hadler, der etwaige Sanktionen gegen die deutsche Reisegruppe im Vorstand absprechen will. „Aber die größere Baustelle ist, dass die IBA an den nationalen Verbänden vorbeigegangen ist.“ Umgekehrt wurde sein Verband kürzlich aufgefordert, seine Aktiven von einem Turnier in Tschechien abzuziehen, weil dort US-Boxer starteten. Dem kam der DBV bewusst nicht nach – ganz im Sinne seiner Sportler, die Hadler zufolge „im Mittelpunkt aller Entscheidungen“ stehen sollten. Eigentlich.

Zurück bleibt der Eindruck eines ausgedünnten, von der Politik zerzausten WM-Turniers, bei dem US- und britische Boxer, Kanadier, Schweden und Deutsche ebenso fehlten wie die Athleten des ukrainischen Verbands, der unter Kremlews Regie bis auf Weiteres suspendiert bleibt. Und ein wahrhaft großer deutscher Hoffnungsträger, der auf der Suche nach seinem Stellenwert nicht über Westfalen hinauskommt.