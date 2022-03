Biathlon-Verband greift durch : Russland und Belarus vollständig suspendiert

Aktualisiert am

Der russische Biathlon-Verband und der belarussische Biathlon-Verband sind mit sofortiger Wirkung suspendiert. Wie die Internationale Biathlon-Union IBU an diesem Dienstag mitteilte, habe ihr Vorstand die Suspendierung einstimmig beschlossen und mit Verstößen gegen die humanitären Verpflichtungen begründet, die das IBU-Regelwerk den Mitgliedsverbänden auferlegt.

Christoph Becker Sportredakteur. Folgen Ich folge



Die Verstöße des russischen Verbandes RBU und der belarussischen BiFB „bringen die IBU und den Biathlonsport in Verruf, und ihre aktive Mitgliedschaft würde die Bemühungen der IBU und ihrer Mitglieder untergraben, ihre verfassungsmäßigen Grundsätze und Ziele glaubwürdig zu fördern“, heißt es in einer Pressemitteilung der IBU. Zudem sei es angesichts der russischen Invasion der Ukraine unfair, wenn RBU und BiFB weiter in den Genuss der Mitgliedsrechte kämen, während der Krieg die Aktivitäten des ukrainischen Biathlon-Verbandes zum Erliegen gebracht hat.

IBU mit Vorreiterrolle

Die IBU ist einer der ersten internationalen Sportverbände, die angesichts des Überfalls auf die Ukraine Maßnahmen gegenüber russischen und belarussischen Verbänden ergreift. Die meisten anderen internationalen Sportorganisationen haben bislang russische und belarussische Sportler von Wettkämpfen ausgeschlossen, aber keine Maßnahmen gegenüber Verbänden und einzelnen Funktionären ergriffen.

In seinem Offenen Brief vom 11. März hatte Thomas Bach, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, argumentiert, die Verantwortung für den Krieg trage die russische Regierung, „der Krieg wurde nicht von russischen Sportorganisationen begonnen“. Das IOC empfiehlt allen internationalen Verbänden, russische und belarussische Sportler nicht an Wettkämpfen teilnehmen zu lassen.

F.A.Z. Newsletter Ukraine Täglich um 12.00 Uhr ANMELDEN

Inzwischen folgen auch der Internationale Schwimmverband und der Internationale Judo-Verband der Linie, auch wenn letzterer Mitte des Monats mitgeteilt hatte, die Judoka aus den für den Krieg verantwortlichen Staaten verzichteten freiwillig auf die Teilnahme.

Zuletzt hatte die Europäische Fußball-Union UEFA gedroht, einen Ausschluss des russischen Fußball-Verbands jederzeit erwägen zu können, nachdem dieser in der vergangenen Woche sein Interesse an der Austragung der Fußball-Europameisterschaften 2028 und 2032 hinterlegt hatte.

Mehr zum Thema 1/

Die Suspendierung der Biathlonverbände soll vom IBU-Kongress im September überprüft werden, sofern der Vorstand sie nicht zuvor aufhebt.