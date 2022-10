Weil Saizewa schießen kann : Biathlon-Olympiasiegerin ist bereit für die Front

Die frühere russische Star-Biathletin Olga Saizewa hat in einem Interview die Teilmobilmachung in ihrer Heimat befürwortet und sich bereit erklärt, auch selbst aktiv am Ukrainekrieg teilzunehmen. „Mein erster Gedanke war: Alle einberufen“, sagte die Olympiasiegerin von Turin und Vancouver gegenüber der russischen Zeitung „Iswestija“. „Ich bin ja selbst dazu bereit zu gehen, weil wir schließlich schießen können. Wir sind es unserer Heimat schuldig.“

Alexander Davydov Sportredakteur. Folgen Ich folge

Saizewa, die selbst Majorin der Reserve ist, gab dennoch zu bedenken, dass in erster Linie professionell ausgebildete Soldaten an die Front gehören würden. Im Falle einer vollständigen Mobilmachung stünde man aber auch als Athlet bereit. Ferner sieht Saizewa die Eroberung ostukrainischer Gebiete als eine Chance für den russischen Wintersport: „Die Anzahl der Regionen hat zugenommen, was bedeutet, dass die Anzahl der Athleten in Russland zugenommen hat. Sie alle gehören nun zu uns. Und wir werden mit ihnen zusammenarbeiten, wie mit der Krim nach 2014. Der Wettbewerb nimmt zu, und dadurch verbessern sich auch die Athleten.“

Die Beschränkung auf nationale Veranstaltungen sei kein Hindernis für die Entwicklung der Sportler. Russische und belarussische Biathleten sind wegen des Ukraine-Krieges vom Weltverband IBU von allen Wettkämpfen ausgeschlossen.