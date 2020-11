Ermordeter Oppositioneller : WM auf den Knochen des belarussischen Volkes?

Alexander Apeikin weiß wovon er spricht. Der Manager des Handball-Erstligisten Witjas Minsk koordiniert den vielbeachteten Protest des Sports in Belarus, ist einer der Hauptinitiatoren des Athletenbriefes mit mittlerweile über 1000 Unterschriften und hat sich nur wenige Tage nach der Präsidentenwahl in Belarus im August rechtzeitig vor einer drohenden Verhaftung nach Kiew abgesetzt.

Von dort aus kämpft er auch dagegen, dass in Minsk im Mai nächsten Jahres eine Eishockey-Weltmeisterschaft stattfinden wird. Mit einem Festhalten an der Ko-Gastgeberschaft mit Riga würde die Eishockey-Welt nicht nur den in den Augen der Opposition illegitimen Präsidenten Aleksandr Lukaschenka unterstützen. Vielmehr sei ein solches Ereignis, nachdem in Belarus täglich Tausende Menschen geschlagen, unterdrückt und verfolgt würden, ein „Tanz auf den Knochen des belarussischen Volkes“.