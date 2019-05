DFB und Infront : Betrugsverdacht um Bandenwerbung bei Länderspielen

Nur 32 statt 48 Teams : Keine Mammut-WM in Katar

Wie die Fifa bekannt gab werden bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar genau so viele Teams wie in den letzten Jahren antreten. Zuvor hieß es, die Anzahl an teilnehmenden Nation sollte auf 48 Mannschaften aufgestockt werden.