Folgen von „Sportdrain“ : Die Massenflucht der Athleten aus Afghanistan

In einer italienischen Notunterkunft: Sajjad Husaini erzählt während eines Telefonats von seiner gefährlichen Flucht aus Afghanistan. Qualvolle Stunden der Ungewissheit. Eingepfercht mit seiner Frau und den Kindern im überfüllten Bus auf dem Weg zum Kabuler Flughafen. Die Angst vor den Taliban wie ein unsichtbarer Passagier auf dem Beifahrersitz. Bald außer Sichtweite liegen die vertrauten Bergspitzen der Heimatregion Bamiyan. Und noch weiter dahinter begraben: der Traum, als erster afghanischer Skifahrer bei den Olympischen Spielen anzutreten. Denn als Angehöriger der Hazara, einer unterdrückten ethnischen Minderheit, sieht Husaini keine Zukunft mehr in seiner Heimat.

Alexander Davydov Sportredakteur. Folgen Ich folge

Auf einer ruhigen Nebenstraße in Qatar: Seema Rezai nutzt die Kühle des Abends und filmt für eine Instagram-Story ihr Training. Allein und ohne Ausrüstung. Nur ihre Fäuste und der Schatten als Partner sind ihr geblieben. Nicht lange ist es her, da erkämpfte sich Rezai als einzige Frau in einem Kabuler Boxklub den Respekt der Männer, entfachte mit Talent und Ehrgeiz die Hoffnung auf Olympia. Doch dann gab der Ansturm der Taliban auf einmal eine andere Richtung vor: möglichst weit weg von der Heimat. Denn unter dem Regime der religiösen Hardliner, die nun eine frauenfeindliche Politik bestimmen, sieht Rezai als Athletin keine Zukunft mehr in Afghanistan.