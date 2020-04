Kurioses im Föderalismus : Die Grenzen der Golfspieler

Die Freude am Spiel ist bei Golfern in der Bremer Schweiz derzeit nur halb so groß. Sie dürfen nur eine Hälfte des Platzes betreten. Für die übrigen neun Löcher gelten andere Gesetze.

Der Föderalismus ist was Feines. Er bewahrt die Deutschen davor, zu glauben, es gäbe nur eine Richtung und nur ein Richtig. Da die Macht geteilt ist und somit die Zuständigkeiten, wird hier dieses entschieden und dort jenes. Das hat Vor- und Nachteile. Was in den Bergen gilt, muss am Meer noch lange nicht stimmen. Was dem einen „sin Uhl, ist dem andern sin Nachtigall“. Sagt ein plattdeutsches Sprichwort.

Besonders auffällig werden die Unterschiede immer in Grenzsituationen. Dann kann schon mal kurios werden, was zuvor noch als Besonderheit galt. So wirbt der Golf-Club Bremer Schweiz auf seiner Homepage damit, dass sein Platz sich auf der Landesgrenze zwischen der Wesermetropole Bremen und Niedersachsen erstreckt, zwischen Marsch und Geest. „Ein Grenzgänger mit zwei Gesichtern“, so heißt es, und vor allem mit zwei 18. Grüns in zwei verschiedenen Bundesländern. Je nach Lust und Laune könne der Golfer seine Runde in Bremen auf einem Par4-Loch abschließen oder eben in Niedersachsen auf einem Par5er.

Diese Freude am Besonderen ist den norddeutschen Golfern im Rahmen der Corona-Krise nun etwas verloren gegangen. Denn derzeit können in der Bremer Schweiz nur neun Löcher gespielt werden. Die Bahnen „zehn bis 18 neu“ unterliegen Bremer Recht und sind seit vergangenen Samstag offen – wenn auch nur für Zweier-Flights und natürlich nur unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln. Die ersten neun Löcher plus die Variante 18 alt sind dagegen gesperrt. Niedersachsen erlaubt derzeit noch kein Golfspielen. Und schon ist die Freude nur noch halb so groß – zudem darf auch das Klubhaus auf keinen Fall betreten werden: es liegt in Niedersachsen.