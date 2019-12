(Sport)-Wetten : Der Fußball als williger Verführer

Knapp 2800 Euro Gewinn bei einem Einsatz von fünf Euro – „im Nachhinein“, sagt Johannes Tilgner* und überlegt einen Moment, „war das mein größtes Pech“. Damals war er vierzehn Jahre alt. Er wettete erst zum zweiten Mal beim staatlichen Wettanbieter Oddset, benötigte dafür sogar noch die Hilfe seines Onkels, weil Spieler volljährig sein müssen. „Ich dachte mir: Wenn es so einfach ist, so viel Geld zu verdienen, dann mache ich das öfter“, erzählt Tilgner. Inzwischen ist er 21 Jahre alt, seit mehr als zwei Monaten lebt er in einer Fachklinik für Abhängigkeitserkrankungen und lässt sich stationär behandeln. „Ich habe vollkommen die Kontrolle verloren“, sagt er. Zunächst über die Spielsucht, dann über sein Leben.

Michael Wittershagen Zuständig für den Sport in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Johannes Tilgner ist kein Einzelfall. Laut der letzten Untersuchung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung aus dem Jahr 2017 gelten hierzulande etwa 180.000 Menschen im Alter zwischen 16 und 70 Jahren als pathologische Glücksspieler und weitere 326.000 Menschen als problematische Glücksspieler. Sieben Prozent von ihnen gaben an, in den vergangenen zwölf Monaten Sportwetten plaziert zu haben. „Bis jemand spielsüchtig wird, dauert es eine gewissen Zeit; bis er sich Hilfe sucht, vergehen mitunter fünf bis zehn Jahre“, sagt Konrad Landgraf, Geschäftsführer der Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern: „Das wirkliche Ausmaß des Problems werden wir also erst in ein paar Jahren sehen, da die Online-Sportwetten noch ein relativ junges Phänomen sind.“ Im Mai 2019 hat die Weltgesundheitsorganisation Glücksspielsucht in ihr Verzeichnis der Krankheiten aufgenommen.