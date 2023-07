Mit Yoga verbinden viele Menschen Begriffe wie Herabschauender Hund oder Sonnengruß. Wie sich Yoga auf den Körper auswirkt, wissen hingegen deutlich weniger. Tatsächlich helfen die Übungen erwiesenermaßen bei Rückenschmerzen und sogar bei manchen psychischen Leiden. Aber sind in Yogastudios nicht nur Frauen unterwegs? Können sich Ältere und Männer hineinwagen? Und welcher Stil passt zu wem? Die wichtigsten Antworten.

Rebecca Boucsein Redakteurin vom Dienst bei FAZ.NET. Folgen Ich folge

Wie wirkt sich Yoga auf die Gesundheit aus? Gegen welche Schmerzen können die Übungen helfen?

Die Wissenschaft hat sich eingehend mit dem Thema Yoga beschäftigt. „Die Wirkung von Yoga auf die Gesundheit ist erstaunlich gut untersucht“, sagt Holger Cramer, Professor für die Erforschung komplementärmedizinischer Verfahren am Institut für Allgemeinmedizin des Universitätsklinikums Tübingen sowie am Bosch Health Campus. Körper, Psyche, Lebensstil – Yoga wirke auf vielen Ebenen. Die beste Studienlage zur Wirkung von Yoga gebe es bei chronischen Rückenschmerzen und in der begleitenden Krebstherapie. „Yoga kann Rückenschmerzen und damit zusammenhängende Funktionseinschränkungen auch langanhaltend deutlich reduzieren“, sagt Cramer. Sogar ein Jahr nach Ende des Yogatrainings sei in Studien noch eine klinisch relevante Reduktion von Schmerzen feststellbar. Das verwundert wenig, denn Übungen zur Stärkung und Mobilisierung des Rückens sind integraler Bestandteil jeder Yogastunde.