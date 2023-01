Sippels Sportstunde : Wie werde ich zum Kraulschwimmer?

Vor einigen Tagen habe ich mich wieder unbeliebt gemacht. In der Sauna. Sie kennen diese kleinen Abkühlbecken, in die man nach einem Saunagang springt? Meist hängen ein paar Oldies am Beckenrand, manchmal schwimmen sie drei Züge. Ist ja auch okay, schließlich ist man zum Entspannen da. Na ja, ich finde, Spannung und Entspannung gehören zusammen.

Stefanie Sippel Sportredakteurin.

Deswegen kraule ich am liebsten in diesem kleinen Becken und ziehe damit nicht die wohlwollendsten Blicke auf mich. Sich dort durch Wasser zu ziehen und kurz abzutauchen hat fast schon etwas Sinnliches. Als ich dort so umherschwamm, kam mir der Gedanke, dass Kraulen die schönste Bewegung ist, die ich in den letzten Jahren gelernt habe.