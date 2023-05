Wenn ich an Proteine denke, denke ich an Apfelstrudel, die Proteinquelle meiner Kindheit. Meine Oma goss über den fertigen Strudel aufgeschlagenes Eigelb, das ihn in der Eisenform gelb einrahmte. Meine Mutter versuchte einige Male, das Gericht nachzukochen, scheiterte bei den ersten Versuchen und wurde dann aber besser. Ich selbst habe mich noch nicht rangetraut. Sie können sich denken, was das für meine proteinreiche Ernährung bedeutet: Ich achte nicht sonderlich darauf.

Stefanie Sippel Sportredakteurin. Folgen Ich folge

Wie viele Proteine sollte ich essen? Und wann am besten? Das frage ich Helen Bauhaus, die an der Sporthochschule in Köln in der Abteilung Sporternährung forscht. Für Bauhaus gibt es da keine einfache Formel. Man müsse differenzieren, wem man die Empfehlung gebe. Für einen Großteil der Menschen, die ab und zu oder ein paar Mal in der Woche Sport machten, gelte: 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht am Tag. Bei Menschen, die intensiver trainierten, Leistungssportler und ambitionierte Hobbysportler, liege der Wert höher, bei 1,2 bis zwei Gramm.