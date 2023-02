Aktualisiert am

Was passiert, wenn Sport zur Sucht wird?

Sippels Sportstunde : Was passiert, wenn Sport zur Sucht wird?

Einer hatte offene Füße, so viel war er gerannt. Der Andere wünschte sich einen Tag ohne seine Übungen, aber es ging nicht. Wer für eine Sportsucht besonders anfällig ist – und was dagegen hilft.

Weiter, immer weiter: Doch aus der Lust kann schnell eine Last werden. Bild: picture alliance / CHROMORANGE

Vor einigen Jahren traf ich einen Mann, der jeden Tag viele Stunden Fahrrad fuhr. Morgens absolvierte er Übungen und konnte sie nicht ausfallen lassen. Er sagte mir: „Ich wünschte, ich könnte es einen Tag nicht machen.“ Er kontrollierte sein Gewicht, wog seine Mahlzeiten und konnte nicht mehr in Gesellschaft essen, obwohl er gerne gewollt hätte. Er litt unter dem vom Sport diktierten Alltag, der auch sein Privatleben ein Stück weit zerstört hatte, da er den Sport über alles stellte.

Stefanie Sippel Sportredakteurin. Folgen Ich folge

Sport hatte sich bei ihm zu einem Zwang entwickelt, der sein Leben steuerte. Kann Sport also süchtig machen? Ich frage Almut Zeeck, Oberärztin in der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum Freiburg. Zeeck unterscheidet zwischen zwei Formen von Sportsucht.